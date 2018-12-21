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Через ускладнення від грипу померли троє людей

Через ускладнення від грипу померли троє людей
У двох померлих лабораторними аналізами виділено штам грипу АH1N1, що належить до різновидів свинячого грипу.

У Чернігівській області минулими вихідними через ускладнення від грипу померли троє людей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з інформацією, у Чернігівській міській лікарні №1 померла 32-річна жінка.

За попередніми даними, вона була лікарем і працювала за кордоном, приїхала з Росії до родичів і захворіла. Більше тижня лікувалася вдома.

Також у Чернігівській лікарні №1 від вірусної пневмонії внаслідок грипу помер 60-річний чоловік. Він запізно звернувся за медичною допомогою. Ще одна хвора – 48-річна жінка – померла у Городнянській районній лікарні. Її було госпіталізовано у тяжкому стані. У жінок лабораторними аналізами виділено штам грипу АH1N1, що належить до різновидів свинячого грипу (пандемічний).

На Чернігівщині від початку нинішнього епідсезону зафіксовано сім летальних випадків через ускладнення, спричинені вірусними захворюваннями. В цілому по області рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 8,6%.

Перевищення епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Бобровицькому, Варвинському, Корюківському, Менському, Ніжинському, Сосницькому районах, м.Прилуки та Чернігів.

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Теги: смерть, грип, медицина
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