Через ускладнення від грипу померли троє людей





У Чернігівській області минулими вихідними через ускладнення від грипу померли троє людей. Про це



Згідно з інформацією, у Чернігівській міській лікарні №1 померла 32-річна жінка.



За попередніми даними, вона була лікарем і працювала за кордоном, приїхала з Росії до родичів і захворіла. Більше тижня лікувалася вдома.



Також у Чернігівській лікарні №1 від вірусної пневмонії внаслідок грипу помер 60-річний чоловік. Він запізно звернувся за медичною допомогою. Ще одна хвора – 48-річна жінка – померла у Городнянській районній лікарні. Її було госпіталізовано у тяжкому стані. У жінок лабораторними аналізами виділено штам грипу АH1N1, що належить до різновидів свинячого грипу (пандемічний).



На Чернігівщині від початку нинішнього епідсезону зафіксовано сім летальних випадків через ускладнення, спричинені вірусними захворюваннями. В цілому по області рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 8,6%.



Перевищення епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Бобровицькому, Варвинському, Корюківському, Менському, Ніжинському, Сосницькому районах, м.Прилуки та Чернігів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох померлих лабораторними аналізами виділено штам грипу АH1N1, що належить до різновидів свинячого грипу.У Чернігівській області минулими вихідними через ускладнення від грипу померли троє людей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації.Згідно з інформацією, у Чернігівській міській лікарні №1 померла 32-річна жінка.За попередніми даними, вона була лікарем і працювала за кордоном, приїхала з Росії до родичів і захворіла. Більше тижня лікувалася вдома.Також у Чернігівській лікарні №1 від вірусної пневмонії внаслідок грипу помер 60-річний чоловік. Він запізно звернувся за медичною допомогою. Ще одна хвора – 48-річна жінка – померла у Городнянській районній лікарні. Її було госпіталізовано у тяжкому стані. У жінок лабораторними аналізами виділено штам грипу АH1N1, що належить до різновидів свинячого грипу (пандемічний).На Чернігівщині від початку нинішнього епідсезону зафіксовано сім летальних випадків через ускладнення, спричинені вірусними захворюваннями. В цілому по області рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 8,6%.Перевищення епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Бобровицькому, Варвинському, Корюківському, Менському, Ніжинському, Сосницькому районах, м.Прилуки та Чернігів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію