Короваї волинської майстрині, яка пече уже 15 років, «зацінили» навіть у Європі

У руках цієї жінки будь-які продукти перетворюються на шедевр кондитерського мистецтва. Односельчани вже не уявляють святкового столу без солодких виробів професійної кондитерки, майстрині з випікання солодощівз Боратина.Валентина займається виготовленням короваїв, тортів та інших солодощів вже 15 років, - повідомили на сайті громади. Так, непомітно, захоплення перетворилося на справу усього життя.Жінку, без перебільшення, можна назвати рекордсменкою, адже за цей час майстриня виготовила близько 7 тисяч короваїв. До речі, нареченим на замітку: пари, які замовляють весільний хліб у пані Валентини живуть у шлюбі довго та щасливо."Її роботи – справжні витвори кондитерського мистецтва, здатні задовольнити найвибагливіший смак та стати окрасою будь-якого свята. Солодкими шедеврами з Боратина залюбки ласують не лише на Волині, а й у різних куточках України та світу. Так, неодноразово короваї відправлялися до Тернополя, Львова, Києва, Одеси, Дніпра, Італії, Німеччини, Чехії, Польщі", - йдеться у повідомленні.Сьогодні пані Валентина працює не сама – її сім’я вже стала справжньою кондитерською династією. Крім випікання короваїв, майстриня з двома доньками –та, займається виготовленням різноманітних тортів, тістечок, капкейків, макарунів, зефіру, імбирного печива.Усі, хто хоч раз куштував солодощі пані Валентини, замовляють їх у неї знову і знову. Вони неймовірно смачні, вражають своєю красою, а головне – зроблені з любов’ю.