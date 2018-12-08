Короваї волинської майстрині, яка пече уже 15 років, «зацінили» навіть у Європі
Сьогодні, 19:43
У руках цієї жінки будь-які продукти перетворюються на шедевр кондитерського мистецтва. Односельчани вже не уявляють святкового столу без солодких виробів професійної кондитерки, майстрині з випікання солодощів Валентини Градиської з Боратина.
Валентина займається виготовленням короваїв, тортів та інших солодощів вже 15 років, - повідомили на сайті громади. Так, непомітно, захоплення перетворилося на справу усього життя.
Жінку, без перебільшення, можна назвати рекордсменкою, адже за цей час майстриня виготовила близько 7 тисяч короваїв. До речі, нареченим на замітку: пари, які замовляють весільний хліб у пані Валентини живуть у шлюбі довго та щасливо.
"Її роботи – справжні витвори кондитерського мистецтва, здатні задовольнити найвибагливіший смак та стати окрасою будь-якого свята. Солодкими шедеврами з Боратина залюбки ласують не лише на Волині, а й у різних куточках України та світу. Так, неодноразово короваї відправлялися до Тернополя, Львова, Києва, Одеси, Дніпра, Італії, Німеччини, Чехії, Польщі", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні пані Валентина працює не сама – її сім’я вже стала справжньою кондитерською династією. Крім випікання короваїв, майстриня з двома доньками – Анною та Ольгою, займається виготовленням різноманітних тортів, тістечок, капкейків, макарунів, зефіру, імбирного печива.
Усі, хто хоч раз куштував солодощі пані Валентини, замовляють їх у неї знову і знову. Вони неймовірно смачні, вражають своєю красою, а головне – зроблені з любов’ю.
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Валентина займається виготовленням короваїв, тортів та інших солодощів вже 15 років, - повідомили на сайті громади. Так, непомітно, захоплення перетворилося на справу усього життя.
Жінку, без перебільшення, можна назвати рекордсменкою, адже за цей час майстриня виготовила близько 7 тисяч короваїв. До речі, нареченим на замітку: пари, які замовляють весільний хліб у пані Валентини живуть у шлюбі довго та щасливо.
"Її роботи – справжні витвори кондитерського мистецтва, здатні задовольнити найвибагливіший смак та стати окрасою будь-якого свята. Солодкими шедеврами з Боратина залюбки ласують не лише на Волині, а й у різних куточках України та світу. Так, неодноразово короваї відправлялися до Тернополя, Львова, Києва, Одеси, Дніпра, Італії, Німеччини, Чехії, Польщі", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні пані Валентина працює не сама – її сім’я вже стала справжньою кондитерською династією. Крім випікання короваїв, майстриня з двома доньками – Анною та Ольгою, займається виготовленням різноманітних тортів, тістечок, капкейків, макарунів, зефіру, імбирного печива.
Усі, хто хоч раз куштував солодощі пані Валентини, замовляють їх у неї знову і знову. Вони неймовірно смачні, вражають своєю красою, а головне – зроблені з любов’ю.
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Коментарі 1
Короваї пані Валентини,це витвір мистецтва!Вложує не тільки роботу,а й душу!Щира подяка за Ваш нелегкий труд!
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