вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Короваї волинської майстрині, яка пече уже 15 років, «зацінили» навіть у Європі

Короваї волинської майстрині, яка пече уже 15 років, «зацінили» навіть у Європі
У руках цієї жінки будь-які продукти перетворюються на шедевр кондитерського мистецтва. Односельчани вже не уявляють святкового столу без солодких виробів професійної кондитерки, майстрині з випікання солодощів Валентини Градиської з Боратина.

Валентина займається виготовленням короваїв, тортів та інших солодощів вже 15 років, - повідомили на сайті громади. Так, непомітно, захоплення перетворилося на справу усього життя.

Жінку, без перебільшення, можна назвати рекордсменкою, адже за цей час майстриня виготовила близько 7 тисяч короваїв. До речі, нареченим на замітку: пари, які замовляють весільний хліб у пані Валентини живуть у шлюбі довго та щасливо.

"Її роботи – справжні витвори кондитерського мистецтва, здатні задовольнити найвибагливіший смак та стати окрасою будь-якого свята. Солодкими шедеврами з Боратина залюбки ласують не лише на Волині, а й у різних куточках України та світу. Так, неодноразово короваї відправлялися до Тернополя, Львова, Києва, Одеси, Дніпра, Італії, Німеччини, Чехії, Польщі", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні пані Валентина працює не сама – її сім’я вже стала справжньою кондитерською династією. Крім випікання короваїв, майстриня з двома доньками – Анною та Ольгою, займається виготовленням різноманітних тортів, тістечок, капкейків, макарунів, зефіру, імбирного печива.

Усі, хто хоч раз куштував солодощі пані Валентини, замовляють їх у неї знову і знову. Вони неймовірно смачні, вражають своєю красою, а головне – зроблені з любов’ю.

Короваї волинської майстрині, яка пече уже 15 років, «зацінили» навіть у Європі
Короваї волинської майстрині, яка пече уже 15 років, «зацінили» навіть у Європі
Короваї волинської майстрині, яка пече уже 15 років, «зацінили» навіть у Європі
Короваї волинської майстрині, яка пече уже 15 років, «зацінили» навіть у Європі
Короваї волинської майстрині, яка пече уже 15 років, «зацінили» навіть у Європі
Короваї волинської майстрині, яка пече уже 15 років, «зацінили» навіть у Європі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коровай, Волинь, весілля, Боратин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Короваї пані Валентини,це витвір мистецтва!Вложує не тільки роботу,а й душу!Щира подяка за Ваш нелегкий труд!
Відповісти
Вибір редактора
Відомий священик з Волині оприлюднив переклад Томосу
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 січня
Сьогодні, 20:00
У Ковелі зникла 9-річна дівчинка
Сьогодні, 19:50
Короваї волинської майстрині, яка пече уже 15 років, «зацінили» навіть у Європі
Сьогодні, 19:43
Майже 150 років на двох: на Волині розписалися молодята «в літах»
Сьогодні, 19:33
У волинській бригаді відбулись лижні змагання. ФОТО
Сьогодні, 19:28
Схожі новини
Майже 150 років на двох: на Волині розписалися молодята «в літах» Майже 150 років на двох: на Волині розписалися молодята «в літах»
Сьогодні, 19:33
Весільний кортеж по-поліськи на ретро фото Весільний кортеж по-поліськи на ретро фото
08 грудень, 2018, 09:52
Під Луцьком презентували проект «Успішна громада». ФОТО Під Луцьком презентували проект «Успішна громада». ФОТО
06 грудень, 2018, 11:47
Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО Як святкували весілля на Волині майже 40 років тому. РЕТРОФОТО
28 листопад, 2018, 15:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла
13 січень, 11:47
 2
Нардеп з Луцька назвав ймовірні законопроекти, які будуть розглянуті протягом тижня
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 січня
Сьогодні, 20:00
 0
У Ковелі зникла 9-річна дівчинка
Сьогодні, 19:50
 0
Короваї волинської майстрині, яка пече уже 15 років, «зацінили» навіть у Європі
Сьогодні, 19:43
 0
Медіа
відео
1/8