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Майже 150 років на двох: на Волині розписалися молодята «в літах»

Майже 150 років на двох: на Волині розписалися молодята «в літах»
У 2018 році в Нововолинську одружилося 366 пар, розлучилося 243.

Про це повідомила начальник Нововолинського відділу ДРАЦСу Людмила Савік, - пише Буг.

Нововолинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану здійснив 366 реєстрацій шлюбу.

Найстарша пара наречених – 82 чоловіку та 67 жінці, наймолодша – 18 нареченому та 17 нареченій (дозвіл на шлюб надано рішенням суду). Найбільша різниця у віці наречених – 48 нареченому та 24 нареченій.

Розлучилося у 2018 році 243 пари. Кількість проставлених протягом 2018 року відміток про розірвання шлюбу на підставі рішень судів, постановлених після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» в актових записах про шлюб – 148, кількість здійснених протягом державних реєстрацій розірвання шлюбу - 95.

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Теги: весілля, Волинь
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