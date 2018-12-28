У Ковелі зникла 9-річна дівчинка





Зниклу дев'ятирічну Дарину Лушникову розшукують рідні, - пише Район. Ковель.



Про це повідомляє Віра Шафранська на своїй сторінці у Facebook.



Дівчинка зникла 13 січня у Ковелі у районі Черьомушок.



«Гляньте, уважно на фото, будь-яка, інформація щодо перебування Даринки, буде корисна для пошуків», – йдеться у дописі.



Контактний телефон бабусі: 0501554481 – Лена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі розшукують дев'ятирічну дівчинку.Зниклу дев'ятирічнурозшукують рідні, - пише Район. Ковель.Про це повідомляєна своїй сторінці у Facebook.Дівчинка зникла 13 січня у Ковелі у районі Черьомушок.«Гляньте, уважно на фото, будь-яка, інформація щодо перебування Даринки, буде корисна для пошуків», – йдеться у дописі.Контактний телефон бабусі: 0501554481 – Лена.

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