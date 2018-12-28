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У Ковелі зникла 9-річна дівчинка

У Ковелі зникла 9-річна дівчинка
У Ковелі розшукують дев'ятирічну дівчинку.

Зниклу дев'ятирічну Дарину Лушникову розшукують рідні, - пише Район. Ковель.

Про це повідомляє Віра Шафранська на своїй сторінці у Facebook.

Дівчинка зникла 13 січня у Ковелі у районі Черьомушок.

«Гляньте, уважно на фото, будь-яка, інформація щодо перебування Даринки, буде корисна для пошуків», – йдеться у дописі.

Контактний телефон бабусі: 0501554481 – Лена.

У Ковелі зникла 9-річна дівчинка

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Теги: розшук, Волинь
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