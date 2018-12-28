У Ковелі зникла 9-річна дівчинка
Сьогодні, 19:50
У Ковелі розшукують дев'ятирічну дівчинку.
Зниклу дев'ятирічну Дарину Лушникову розшукують рідні, - пише Район. Ковель.
Про це повідомляє Віра Шафранська на своїй сторінці у Facebook.
Дівчинка зникла 13 січня у Ковелі у районі Черьомушок.
«Гляньте, уважно на фото, будь-яка, інформація щодо перебування Даринки, буде корисна для пошуків», – йдеться у дописі.
Контактний телефон бабусі: 0501554481 – Лена.
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Зниклу дев'ятирічну Дарину Лушникову розшукують рідні, - пише Район. Ковель.
Про це повідомляє Віра Шафранська на своїй сторінці у Facebook.
Дівчинка зникла 13 січня у Ковелі у районі Черьомушок.
«Гляньте, уважно на фото, будь-яка, інформація щодо перебування Даринки, буде корисна для пошуків», – йдеться у дописі.
Контактний телефон бабусі: 0501554481 – Лена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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