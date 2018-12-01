Будила сина на роботу: волинянин вдарив матір сокирою по голові





Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду від 27 листопада. Про це повідомляє



У квітні минулого року, біля 07:00 ранку нетверезий чоловік розпочав сварку зі своєю матір’ю, бо вона намагалась розбудити його на роботу. Під час конфлікту він взяв сокиру і обухом вдарив свою неньку по голові. В результаті жінка отримала забої головного мозку, злами кісток склепіння черепа.



В суді чоловік розповів, що мати настирно його намагалась збудити – поливала холодною водою та дряпала обличчя руками, однак він не хотів прокидатись, адже після випитого погано почувався. За його словами, коли він відкрив очі, то це матір стояла над ним з сокирою в руках, яку потім він в неї вирвав та вдарив її по голові, а далі, каже, що не пам’ятає нічого.



Більше того, чоловік запевняв суддів, що це його мати зловживала алкоголем та у 2014 році возив її на лікування. За його словами конфлікт назрівав давно, оскільки мати часто брала гроші, зароблені ним та відкладені для утримання сім’ї, без дозволу. Варто додати, що один із свідків в суді також підтвердив ці слова.



Підсудний також розповів (і це підтвердили свідки), що сам, після скоєного, викликав для матері швидку допомогу.



Суд ухвалив визнати винним цього чоловіка з умовним терміном покарання три роки.

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