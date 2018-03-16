Мешканці мікрорайону Луцька нарікають на неприємний запах через злив нечистот. ВІДЕО





Місцеві мешканці скаржаться на неприємні запахи, джерелом яких нібито і є цей об’єкт. Про це йдеться в сюжеті



Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк зазначає, що за цим пунктом зливу регулярно спостерігають. Директор підприємства додає, що нещодавно трапилася аварійна ситуація, одна із труб вийшла з ладу, тому довелося змістити прийом асенізаційних машин на два колодязі. Та додав, що в найближчий тиждень проблема вирішиться.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Мамсурова у Луцьку є спеціально відведене місце для зливу нечистот і асенізаційні машини там можна побачити доволі регулярно.Місцеві мешканці скаржаться на неприємні запахи, джерелом яких нібито і є цей об’єкт. Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ Директор «Луцькводоканалу»зазначає, що за цим пунктом зливу регулярно спостерігають. Директор підприємства додає, що нещодавно трапилася аварійна ситуація, одна із труб вийшла з ладу, тому довелося змістити прийом асенізаційних машин на два колодязі. Та додав, що в найближчий тиждень проблема вирішиться.Більше - в сюжеті Сфера ТВ.

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