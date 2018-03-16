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Мешканці мікрорайону Луцька нарікають на неприємний запах через злив нечистот. ВІДЕО

Мешканці мікрорайону Луцька нарікають на неприємний запах через злив нечистот. ВІДЕО
На вулиці Мамсурова у Луцьку є спеціально відведене місце для зливу нечистот і асенізаційні машини там можна побачити доволі регулярно.

Місцеві мешканці скаржаться на неприємні запахи, джерелом яких нібито і є цей об’єкт. Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ.

Директор «Луцькводоканалу» Віктор Гуменюк зазначає, що за цим пунктом зливу регулярно спостерігають. Директор підприємства додає, що нещодавно трапилася аварійна ситуація, одна із труб вийшла з ладу, тому довелося змістити прийом асенізаційних машин на два колодязі. Та додав, що в найближчий тиждень проблема вирішиться.

Більше - в сюжеті Сфера ТВ.

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Теги: нечистоти, неприємний запах, асенізатори, Луцькводоканал
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