Закрити не можна фінансувати: у Луцькому районі вирішують питання спортшколи. ВІДЕО





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Заклад нібито планують зачинити, мовляв, відсутні кошти для його фінансування в бюджеті Луцького району, адже після об’єднання територіальних громад всі кошти спрямували на їхній розвиток.



«Кошти відійшли в об’єднані громади. На даний час в бюджеті Луцького району вони відсутні. Лишилося 10 відсотків. Для того, щоб існувала спортшкола, потрібно на рік 3,5 мільйона: це - комунальні послуги півтора мільйони, два мільйони – на заробітні плати», – розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи Луцького району Анатолій Фіц.



Директор закладу підкреслює, що серед 178 шкіл України дитячо-юнацька спортивна школа Луцького району посідає 12-те місце. Тут працюють високопрофесійні тренери, які допомагають дітям здобувати перемоги навіть на міжнародному рівні.



За допомогою та роз'ясненнями захисники спортивної школи прийшли до голови Луцької районної державної адміністрації Тараса Яковлева.



Деталі – у сюжеті Сфера ТВ.



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