Закрити не можна фінансувати: у Луцькому районі вирішують питання спортшколи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:26
Через реформу децентралізації у Луцькому район гостро постало питання дитячо-юнацької спортивної школи.
Йдеться у сюжеті Сфера ТВ.
Заклад нібито планують зачинити, мовляв, відсутні кошти для його фінансування в бюджеті Луцького району, адже після об’єднання територіальних громад всі кошти спрямували на їхній розвиток.
«Кошти відійшли в об’єднані громади. На даний час в бюджеті Луцького району вони відсутні. Лишилося 10 відсотків. Для того, щоб існувала спортшкола, потрібно на рік 3,5 мільйона: це - комунальні послуги півтора мільйони, два мільйони – на заробітні плати», – розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи Луцького району Анатолій Фіц.
Директор закладу підкреслює, що серед 178 шкіл України дитячо-юнацька спортивна школа Луцького району посідає 12-те місце. Тут працюють високопрофесійні тренери, які допомагають дітям здобувати перемоги навіть на міжнародному рівні.
За допомогою та роз'ясненнями захисники спортивної школи прийшли до голови Луцької районної державної адміністрації Тараса Яковлева.
Деталі – у сюжеті Сфера ТВ.
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Йдеться у сюжеті Сфера ТВ.
Заклад нібито планують зачинити, мовляв, відсутні кошти для його фінансування в бюджеті Луцького району, адже після об’єднання територіальних громад всі кошти спрямували на їхній розвиток.
«Кошти відійшли в об’єднані громади. На даний час в бюджеті Луцького району вони відсутні. Лишилося 10 відсотків. Для того, щоб існувала спортшкола, потрібно на рік 3,5 мільйона: це - комунальні послуги півтора мільйони, два мільйони – на заробітні плати», – розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи Луцького району Анатолій Фіц.
Директор закладу підкреслює, що серед 178 шкіл України дитячо-юнацька спортивна школа Луцького району посідає 12-те місце. Тут працюють високопрофесійні тренери, які допомагають дітям здобувати перемоги навіть на міжнародному рівні.
За допомогою та роз'ясненнями захисники спортивної школи прийшли до голови Луцької районної державної адміністрації Тараса Яковлева.
Деталі – у сюжеті Сфера ТВ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Що значить передати у власність громад ? Буде те, що і з лікарями. Нічого Любомлька ОТГ фінансувати не буде. Їм не потрібна ні медицина, ні культура, ні спорт. Реєструйтесь у Згоранах, там усім раді.
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