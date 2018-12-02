Повідомили, де на Волині не можна запускати безпілотники. ФОТО





На карті вказані місця, де заборонено знімати з безпілотника, зокрема й у Волинській області. Про це пише



«Зараз питання безпечного використання безпілотних повітряних суден (БПС) недостатньо врегульовано, а чинна нормативна база ускладнює експлуатацію БПС з комерційною, спортивною метою, чи в якості хобі. З огляду на стрімкий розвиток ринку БПС, ми працюємо над розробкою нових правил, що безпечно інтегрують нові види повітряних суден до існуючої системи використання повітряного простору», – йдеться у повідомленні.



Варто зазначити, що згідно із новими обмеженнями, не можна запускати безпілотника над частиною Луцька та району (над селами Дачне, Прилуцьке, Липини, Жидичин, Кульчин, Озереце та Зміїнець), а також над Володимир-Волинським та Ковельськими районами.Також на сайті додають, що власники безпілотників можуть звернутись з офіційним листом Украероцентру .







«Наразі, якщо ви маєте БПС вагою до 20 кг, польоти таких повітряних суден мають виконуватися у межах зон обмежень/резервувань повітряного простору. Для цього потрібно звернутися з листом в довільній формі за разовою заявкою до Украероцентру за 10 робочих днів за телефоном тел.: +380 44 351 59 92 (цілодобово), або

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна авіаційна служба України запровадила нові обмеження на польоти безпілотних повітряних суден.На карті вказані місця, де заборонено знімати з безпілотника, зокрема й у Волинській області. Про це пише БУГ з посиланням на сайт Авіаційної служби.«Зараз питання безпечного використання безпілотних повітряних суден (БПС) недостатньо врегульовано, а чинна нормативна база ускладнює експлуатацію БПС з комерційною, спортивною метою, чи в якості хобі. З огляду на стрімкий розвиток ринку БПС, ми працюємо над розробкою нових правил, що безпечно інтегрують нові види повітряних суден до існуючої системи використання повітряного простору», – йдеться у повідомленні.Варто зазначити, що згідно із новими обмеженнями, не можна запускати безпілотника над частиною Луцька та району (над селами Дачне, Прилуцьке, Липини, Жидичин, Кульчин, Озереце та Зміїнець), а також над Володимир-Волинським та Ковельськими районами.Також на сайті додають, що власники безпілотників можуть звернутись з офіційним листом Украероцентру .«Наразі, якщо ви маєте БПС вагою до 20 кг, польоти таких повітряних суден мають виконуватися у межах зон обмежень/резервувань повітряного простору. Для цього потрібно звернутися з листом в довільній формі за разовою заявкою до Украероцентру за 10 робочих днів за телефоном тел.: +380 44 351 59 92 (цілодобово), або [email protected] », – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію