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Повідомили, де на Волині не можна запускати безпілотники. ФОТО

Повідомили, де на Волині не можна запускати безпілотники. ФОТО
Державна авіаційна служба України запровадила нові обмеження на польоти безпілотних повітряних суден.

На карті вказані місця, де заборонено знімати з безпілотника, зокрема й у Волинській області. Про це пише БУГ з посиланням на сайт Авіаційної служби.

«Зараз питання безпечного використання безпілотних повітряних суден (БПС) недостатньо врегульовано, а чинна нормативна база ускладнює експлуатацію БПС з комерційною, спортивною метою, чи в якості хобі. З огляду на стрімкий розвиток ринку БПС, ми працюємо над розробкою нових правил, що безпечно інтегрують нові види повітряних суден до існуючої системи використання повітряного простору», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що згідно із новими обмеженнями, не можна запускати безпілотника над частиною Луцька та району (над селами Дачне, Прилуцьке, Липини, Жидичин, Кульчин, Озереце та Зміїнець), а також над Володимир-Волинським та Ковельськими районами.Також на сайті додають, що власники безпілотників можуть звернутись з офіційним листом Украероцентру .



«Наразі, якщо ви маєте БПС вагою до 20 кг, польоти таких повітряних суден мають виконуватися у межах зон обмежень/резервувань повітряного простору. Для цього потрібно звернутися з листом в довільній формі за разовою заявкою до Украероцентру за 10 робочих днів за телефоном тел.: +380 44 351 59 92 (цілодобово), або [email protected]», – йдеться у повідомленні.

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Теги: безпілотники, авіація, карта
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