В автобусі «Луцьк – Нововолинськ» прогинається підлога. ВІДЕО
Сьогодні, 02:25
У автобусі "Луцьк-Нововолинськ" прогинається підлога.
Відповідне відео у facebook опублікував Андрій Панасюк.
"Сервіс блін..чи новітня розробка волинських кулібіних у АТП. автобус Луцьк-Нововолинськ", - йдеться у дописі.
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Відповідне відео у facebook опублікував Андрій Панасюк.
"Сервіс блін..чи новітня розробка волинських кулібіних у АТП. автобус Луцьк-Нововолинськ", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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