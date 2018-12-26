В автобусі «Луцьк – Нововолинськ» прогинається підлога. ВІДЕО





Відповідне відео у Андрій Панасюк.



"Сервіс блін..чи новітня розробка волинських кулібіних у АТП. автобус Луцьк-Нововолинськ", - йдеться у дописі.







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