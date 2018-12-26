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В автобусі «Луцьк – Нововолинськ» прогинається підлога. ВІДЕО

В автобусі «Луцьк – Нововолинськ» прогинається підлога. ВІДЕО
У автобусі "Луцьк-Нововолинськ" прогинається підлога.

Відповідне відео у facebook опублікував Андрій Панасюк.

"Сервіс блін..чи новітня розробка волинських кулібіних у АТП. автобус Луцьк-Нововолинськ", - йдеться у дописі.



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Теги: автобус, підлога
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