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Лучанин освідчився коханій на сцені під час різдвяного концерту. ВІДЕО

Лучанин освідчився коханій на сцені під час різдвяного концерту. ВІДЕО
Лучанку Анастасію Самчук хлопець Михаїл Смолінський запросив на різдвяне шоу «Коляда з Тетяною Ціхоцькою».

Під час концерту просто на сцені хлопець зізнався коханій у своїй почуттях, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Після відповіді дівчини "так" зал здійнявся гучними оплесками.

Наречений розповів, що підготувати сюрприз для коханої йому допомагала майбутня теща.

Деталі - в сюжеті.



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Теги: пропозиція, освідчення, коляда
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