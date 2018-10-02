Лучанин освідчився коханій на сцені під час різдвяного концерту. ВІДЕО
Сьогодні, 06:02
Лучанку Анастасію Самчук хлопець Михаїл Смолінський запросив на різдвяне шоу «Коляда з Тетяною Ціхоцькою».
Під час концерту просто на сцені хлопець зізнався коханій у своїй почуттях, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Після відповіді дівчини "так" зал здійнявся гучними оплесками.
Наречений розповів, що підготувати сюрприз для коханої йому допомагала майбутня теща.
Деталі - в сюжеті.
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Під час концерту просто на сцені хлопець зізнався коханій у своїй почуттях, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Після відповіді дівчини "так" зал здійнявся гучними оплесками.
Наречений розповів, що підготувати сюрприз для коханої йому допомагала майбутня теща.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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