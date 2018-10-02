Лучанин освідчився коханій на сцені під час різдвяного концерту. ВІДЕО

Анастасію Самчук хлопець Михаїл Смолінський запросив на різдвяне шоу



Під час концерту просто на сцені хлопець зізнався коханій у своїй почуттях, - йдеться в сюжеті



Після відповіді дівчини "так" зал здійнявся гучними оплесками.



Наречений розповів, що підготувати сюрприз для коханої йому допомагала майбутня теща.



Деталі - в сюжеті.







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