Знайшли 9-річну дівчинку, яку розшукували у Ковелі
Сьогодні, 00:23
Дівчинку, яка зникла у Ковелі – знайшли.
Про це повідомляє спеціальний кореспондент інформаційного агенства “Чорним по білому” у Волинській області Сергій Буханкович.
"Була на одній з квартир міста Ковеля. Поки подробиці не оприлюднюються – бережеться особисте життя родини", - повідомляє журналіст.
Нагадаємо, що волинські правоохоронці та громадськість від вчора шукали зниклу дев’ятирічну дівчинку Дарину Лушникову.
Малеча вчора зникла у мікрорайоні Черьомушки.
Отож рідні дитини висловлюють щирі слова вдячності усім небайдужим, хто долучився до розшуку та щиро з ними переживав.
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Про це повідомляє спеціальний кореспондент інформаційного агенства “Чорним по білому” у Волинській області Сергій Буханкович.
"Була на одній з квартир міста Ковеля. Поки подробиці не оприлюднюються – бережеться особисте життя родини", - повідомляє журналіст.
Нагадаємо, що волинські правоохоронці та громадськість від вчора шукали зниклу дев’ятирічну дівчинку Дарину Лушникову.
Малеча вчора зникла у мікрорайоні Черьомушки.
Отож рідні дитини висловлюють щирі слова вдячності усім небайдужим, хто долучився до розшуку та щиро з ними переживав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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