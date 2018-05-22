Знайшли 9-річну дівчинку, яку розшукували у Ковелі





Про це повідомляє спеціальний кореспондент інформаційного агенства Сергій Буханкович.



"Була на одній з квартир міста Ковеля. Поки подробиці не оприлюднюються – бережеться особисте життя родини", - повідомляє журналіст.



Нагадаємо, що волинські правоохоронці та громадськість від вчора



Малеча вчора зникла у мікрорайоні Черьомушки.



Отож рідні дитини висловлюють щирі слова вдячності усім небайдужим, хто долучився до розшуку та щиро з ними переживав.

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