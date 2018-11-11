Терміново збирають кошти для школярки, яка постраждала в аварії на Волині

Софії Поліщук, яку



Після аварії дівчинку госпіталізували та прооперували, - пише на своїй сторінці у Лариса Поліщук.



"Просимо допомоги!

6-го травня 2018 р. 17-ну дівчину(Поліщук Софія Михайлівна) у селі Переспа збила машина.



Після аварії дівчинку забрали в дит. міську лікарню м.Луцьк, та зробили опрацію на голову,після неї вона пробула 3 місяці у комі 2-го ступення,там їй поставили діагноз :Апалічний синдром.Після- дівчинку возили по реабіліатиційних центрах де лікування коштує 4200 за добу.



На даний час діагноз дівчинки:наслідки важкої черепно-мозкової травми,ДАП,бульбарний синдром,спастичний тетрапарес. У дитини трахеостомічна трубка,сковані ахіллові сухожилкі.



Потрібна операція на ноги,яка коштує приблизно 40000 гривень,та постійна реабілітація яка обходиться сім'ї 130000 гривень в місяць.



Просимо допомогти поставити дитину на ноги і щоб вона могла здійснити свою мрію.



Реквізити мами(Поліщук Лариса Василівна)

5167 4901 7914 7989(Ощадбанк)", - йдеться в дописі.

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