Терміново збирають кошти для школярки, яка постраждала в аварії на Волині
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Усіх небайдужих просять допомогти 17-річній волинянці Софії Поліщук, яку в травні збив автомобіль. Аварія трапилась у селі Переспа, Рожищеньского району.
Після аварії дівчинку госпіталізували та прооперували, - пише на своїй сторінці у facebook мама дівчинки Лариса Поліщук.
"Просимо допомоги!
6-го травня 2018 р. 17-ну дівчину(Поліщук Софія Михайлівна) у селі Переспа збила машина.
Після аварії дівчинку забрали в дит. міську лікарню м.Луцьк, та зробили опрацію на голову,після неї вона пробула 3 місяці у комі 2-го ступення,там їй поставили діагноз :Апалічний синдром.Після- дівчинку возили по реабіліатиційних центрах де лікування коштує 4200 за добу.
На даний час діагноз дівчинки:наслідки важкої черепно-мозкової травми,ДАП,бульбарний синдром,спастичний тетрапарес. У дитини трахеостомічна трубка,сковані ахіллові сухожилкі.
Потрібна операція на ноги,яка коштує приблизно 40000 гривень,та постійна реабілітація яка обходиться сім'ї 130000 гривень в місяць.
Просимо допомогти поставити дитину на ноги і щоб вона могла здійснити свою мрію.
Реквізити мами(Поліщук Лариса Василівна)
5167 4901 7914 7989(Ощадбанк)", - йдеться в дописі.
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Після аварії дівчинку госпіталізували та прооперували, - пише на своїй сторінці у facebook мама дівчинки Лариса Поліщук.
"Просимо допомоги!
6-го травня 2018 р. 17-ну дівчину(Поліщук Софія Михайлівна) у селі Переспа збила машина.
Після аварії дівчинку забрали в дит. міську лікарню м.Луцьк, та зробили опрацію на голову,після неї вона пробула 3 місяці у комі 2-го ступення,там їй поставили діагноз :Апалічний синдром.Після- дівчинку возили по реабіліатиційних центрах де лікування коштує 4200 за добу.
На даний час діагноз дівчинки:наслідки важкої черепно-мозкової травми,ДАП,бульбарний синдром,спастичний тетрапарес. У дитини трахеостомічна трубка,сковані ахіллові сухожилкі.
Потрібна операція на ноги,яка коштує приблизно 40000 гривень,та постійна реабілітація яка обходиться сім'ї 130000 гривень в місяць.
Просимо допомогти поставити дитину на ноги і щоб вона могла здійснити свою мрію.
Реквізити мами(Поліщук Лариса Василівна)
5167 4901 7914 7989(Ощадбанк)", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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