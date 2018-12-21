Скільки наїздили у відрядженнях луцькі владці

Григорій Пустовіт.



Про це йдеться у відповіді на запит



Григорій Пустовіт пробув сумарно у відрядженнях 46 днів. Сума витрат становила 1040 гривень. Серед міст, де працював секретар, були: польські Хелм та Люблін, литовський Тракай, українські Київ та Волноваха, німецькі Ліппе, Фрайбург-у-Брайгау та грузинське місто Тбілісі.



22 дні у відрядженнях був перший заступник міського голови Григорій Недопад. Він їздив переважно до Києва, але також зазначені відрядження до Любліна, Хелма, Білостока (Польща), Червонограду, Тернополя та міста Фуенламбрада, що в Іспанії. Сума витрат – 1485 гривень.



Заступник міського голови Костянтин Петрочук 8 днів був у відрядження до Каунасу, Києва та Бреста.



Помічник міського голови Борис Смаль 2 днів був в Одесі. Радник міського голови Ігор Поліщук їздив до Києва, Бреста та Фрайбурга-у-Брайгау. Загалом сума відряджень склала 9 днів.



Ще одна радниця міського голови, Мар’яна Сорочук, загалом 21 день була у відрядженнях. Сума витрат склала 1738 гривень.



Закордонні поїздки відповідно до розпоряджень міського голови стосувалися переважно навчань чи візитів, присвячених річницям.



Наприклад, до іспанського Фуенламбрада Григорій Недопад їздив із очільницею муніципальної поліції Юлією Сиротинською для участі у навчальному візиті для муніципальної поліції на тему: “Система функціонування громадської поліції в інтеркультурній громаді”.



До Бреста Поліщук та Петрочук їздили для участі в урочистостях, що присвячені 999-тій річниці від дня заснування міста Брест.



До польського Білостоку Недопад їздив для відзначення Днів Білостоку та 100-ої річниці незалежності Республіки Польща.



Григорій Пустовіт відвідував Грузію для участі у Світовому Саміті відкритого врядування, до Любліна для участі у святкових заходах приурочених 27-й річниці Незалежності України.



А до Німеччини разом зі своїм радником він їздив для участі у ІІІ Німецько-українській конференції партнерства між територіальними громадами в рамках проекту “Партнерства між містами України”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чемпіоном за кількістю проведених днів у відрядженні в 2018 році днів серед керівництва Луцької міської ради став секретар, виконувач повноважень міського головиПро це йдеться у відповіді на запит «Конкурента» Григорій Пустовіт пробув сумарно у відрядженнях 46 днів. Сума витрат становила 1040 гривень. Серед міст, де працював секретар, були: польські Хелм та Люблін, литовський Тракай, українські Київ та Волноваха, німецькі Ліппе, Фрайбург-у-Брайгау та грузинське місто Тбілісі.22 дні у відрядженнях був перший заступник міського голови. Він їздив переважно до Києва, але також зазначені відрядження до Любліна, Хелма, Білостока (Польща), Червонограду, Тернополя та міста Фуенламбрада, що в Іспанії. Сума витрат – 1485 гривень.Заступник міського голови8 днів був у відрядження до Каунасу, Києва та Бреста.Помічник міського голови2 днів був в Одесі. Радник міського головиїздив до Києва, Бреста та Фрайбурга-у-Брайгау. Загалом сума відряджень склала 9 днів.Ще одна радниця міського голови,, загалом 21 день була у відрядженнях. Сума витрат склала 1738 гривень.Закордонні поїздки відповідно до розпоряджень міського голови стосувалися переважно навчань чи візитів, присвячених річницям.Наприклад, до іспанського Фуенламбрадаїздив із очільницею муніципальної поліціїдля участі у навчальному візиті для муніципальної поліції на тему: “Система функціонування громадської поліції в інтеркультурній громаді”.До Бреста Поліщук та Петрочук їздили для участі в урочистостях, що присвячені 999-тій річниці від дня заснування міста Брест.До польського Білостоку Недопад їздив для відзначення Днів Білостоку та 100-ої річниці незалежності Республіки Польща.Григорій Пустовіт відвідував Грузію для участі у Світовому Саміті відкритого врядування, до Любліна для участі у святкових заходах приурочених 27-й річниці Незалежності України.А до Німеччини разом зі своїм радником він їздив для участі у ІІІ Німецько-українській конференції партнерства між територіальними громадами в рамках проекту “Партнерства між містами України”.

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