В Індійському океані зник український моряк





В Індійському океані безвісти пропав український моряк одесит Олексій Свістільніков, який перебував на борту іноземного судна MV Ocean Lion. Як повідомили



Відзначається, що вищезгаданий житель Одеської області 9 серпня 2018 року прибув на MV Ocean Lion (IMO 929624, прапор Ліберії). Трудовий договір чоловік уклав з грецькою компанією Primerose Shipping CO LTD, до роботи приступив на посаді третього механіка.



«Як повідомили дружині, 19 грудня минулого року Свістільніков зник з борта судна, що перебувало в Індійському океані і прямувало до Сінгапуру. На сьогодні немає жодної офіційної інформації і документів від судновласника і крюїнгу щодо підтвердження місця інциденту, результатів пошуково-рятувальної операції і звіту розслідування», - повідомили у фонді.



Свістільніков 6 років працював у названій грецькій компанії. Востаннє виходив на зв'язок з родиною наприкінці листопада 2018 року, коли судно перебувало біля берегів Бразилії. Серед колег вважався дуже професійним грамотним фахівцем, миролюбним, виконавчим і неконфліктний, що підтверджують свідчення команди, надані консулом України в Сінгапурі.



Як уточнили в організації, консул прибув на борт MV Ocean Lion відразу при заході судна в найближчий порт. Члени команди стверджують, що востаннє бачили одесита напередодні перед зникненням - ввечері, після завершення робочого дня.



«Його зникнення екіпаж помітив тільки вранці, коли моряк не заступив на вахту. Згідно зі свідченнями екіпажу, вночі ніхто нічого підозрілого не бачив і не чув», - повідомили в організації.



Також наголошується, що Свістільніков на даний момент є студентом Національного університету «Одеська морська академія» і в червні 2019 року мав захистити диплом бакалавра. Восени минулого року в телефонній розмові з дружиною він просив оплатити своє навчання за весь рік, про що свідчить листування подружжя.



Свістільніков є єдиним годувальником у родині, у нього двоє неповнолітніх дітей. Наразі юристи БО «Ассоль» надають дружині моряка правову підтримку, також направлено відповідні запити до дипломатичних служби України. В «Ассоль» акцентують, що вказана НП - не перший такий інцидент на вищезгаданому судні.



Зокрема, аналогічний випадок стався 17 січня 2014 року - з борту цього ж суховантажу, коли він перебував на рейді поблизу Нью-Орлеана (США), безвісти пропав інший одесит - старший помічник капітана. На його пошуки тоді направили водолазів і спецвертоліт, але результатів вони не дали.



«Незважаючи на те, що тоді в приміщеннях на борту судна і одязі деяких членів екіпажу було виявлено сліди крові, розслідування результатів не принесло... За версією екіпажу, старпом пішов виконувати розпорядження капітана судна, але зі звітом про виконану роботу до начальства не з'явився», - повідомили у фонді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік востаннє виходив на зв'язок з родиною наприкінці листопада 2018 року, коли його судно перебувало біля берегів Бразилії.В Індійському океані безвісти пропав український моряк одесит, який перебував на борту іноземного судна MV Ocean Lion. Як повідомили УНІАН у благодійній організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» (Одеса), в організацію звернулася дружина моряка.Відзначається, що вищезгаданий житель Одеської області 9 серпня 2018 року прибув на MV Ocean Lion (IMO 929624, прапор Ліберії). Трудовий договір чоловік уклав з грецькою компанією Primerose Shipping CO LTD, до роботи приступив на посаді третього механіка.«Як повідомили дружині, 19 грудня минулого року Свістільніков зник з борта судна, що перебувало в Індійському океані і прямувало до Сінгапуру. На сьогодні немає жодної офіційної інформації і документів від судновласника і крюїнгу щодо підтвердження місця інциденту, результатів пошуково-рятувальної операції і звіту розслідування», - повідомили у фонді.Свістільніков 6 років працював у названій грецькій компанії. Востаннє виходив на зв'язок з родиною наприкінці листопада 2018 року, коли судно перебувало біля берегів Бразилії. Серед колег вважався дуже професійним грамотним фахівцем, миролюбним, виконавчим і неконфліктний, що підтверджують свідчення команди, надані консулом України в Сінгапурі.Як уточнили в організації, консул прибув на борт MV Ocean Lion відразу при заході судна в найближчий порт. Члени команди стверджують, що востаннє бачили одесита напередодні перед зникненням - ввечері, після завершення робочого дня.«Його зникнення екіпаж помітив тільки вранці, коли моряк не заступив на вахту. Згідно зі свідченнями екіпажу, вночі ніхто нічого підозрілого не бачив і не чув», - повідомили в організації.Також наголошується, що Свістільніков на даний момент є студентом Національного університету «Одеська морська академія» і в червні 2019 року мав захистити диплом бакалавра. Восени минулого року в телефонній розмові з дружиною він просив оплатити своє навчання за весь рік, про що свідчить листування подружжя.Свістільніков є єдиним годувальником у родині, у нього двоє неповнолітніх дітей. Наразі юристи БО «Ассоль» надають дружині моряка правову підтримку, також направлено відповідні запити до дипломатичних служби України. В «Ассоль» акцентують, що вказана НП - не перший такий інцидент на вищезгаданому судні.Зокрема, аналогічний випадок стався 17 січня 2014 року - з борту цього ж суховантажу, коли він перебував на рейді поблизу Нью-Орлеана (США), безвісти пропав інший одесит - старший помічник капітана. На його пошуки тоді направили водолазів і спецвертоліт, але результатів вони не дали.«Незважаючи на те, що тоді в приміщеннях на борту судна і одязі деяких членів екіпажу було виявлено сліди крові, розслідування результатів не принесло... За версією екіпажу, старпом пішов виконувати розпорядження капітана судна, але зі звітом про виконану роботу до начальства не з'явився», - повідомили у фонді.

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