На Волині колядують заради порятунку немовля, якому терміново потрібна пересадка печінки

Єви Грибок, якій необхідна пересадка печінки.



З цією метою учасники вокального ансамблю «Надвечір’я» клубу села Підбереззя ходили по оселях жителів районного центру, - пише



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Колядники на Різдво – найбажаніші гості в світлиці кожного господаря-християнина, а горохівчани цього року знову щиро радіють, що співці звеселяють їх найгарнішими піснеспівами на честь народження Божого Сина.



Одними з перших із мелодійною колядою в райцентр завітали учасники вокального ансамблю «Надвечір’я» клубу села Підбереззя. Зичили здоров’я і всіх гараздів віршами, а Звіздар-школяр Стасик Цариця в унісон співу дорослих сповіщав найгарнішу земну новину мелодією Різдвяних дзвіночків.



Зі слів засновника «Надвечір’я» Раїси Мужик і її співучих колег Галини Арцимені, Раїси Клец, баяніста Анатолія Юрчука, Віри Кондратюк, Лариси Вавринюк (на світлині), всі кошти, якими господарі обдарують колектив за Різдвяний пісенний зорепад, будуть пожертвою для новонародженої Єви Грибок.



Цій дівчинці терміново потрібна вартісна операція за кордоном.

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