Курс валют у Луцьку на 15 січня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.858, а продаж - 28.208.
Євро при купівлі становить - 31.777, при продажу - 32.473.
Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.025, продаж - 7.590.
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Євро при купівлі становить - 31.777, при продажу - 32.473.
Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.025, продаж - 7.590.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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