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28 травмованих, 2 п'яних і 9 немовлят: святкові підсумки тижня у лікарні на Волині

28 травмованих, 2 п'яних і 9 немовлят: святкові підсумки тижня у лікарні на Волині
Медики нововолинської лікарні поділилися підсумками роботи медустанови за період з 8 по 13 січня.

Про це йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у Facebook.

Так, за цей період медики госпіталізували у відділення стаціонару 174 хворих, в тому числі:
• гостре порушення мозкового кровообігу – 6
• інфаркт міокарда – 1
• алкогольна інтоксикація – 2
• потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві – 1
• потерпілих внаслідок ДТП – 1.

У стаціонарі провели 20 операцій, з них 17 планові, ургентні – 3.

В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 9 пологів,
з них немісцевих – 5, а всього на світ з'явилося 9 новонароджених.

"У приймальному відділенні надано амбулаторну медичну допомогу – 93 пацієнтам; проведено медичні огляди з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння – 2 особам, в т.ч. 2 водіям; отримали медичну допомогу 7 потерпілих з тілесними ушкодженнями кримінального характеру", - зазначили в лікарні.

В поліклініці провели 15 операцій і надали медичну допомогу 21 особі з невиробничими та побутовими травмами.

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Теги: лікарня, медицина
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