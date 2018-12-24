28 травмованих, 2 п'яних і 9 немовлят: святкові підсумки тижня у лікарні на Волині

Медики нововолинської лікарні поділилися підсумками роботи медустанови за період з 8 по 13 січня.Про це йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у Facebook.Так, за цей період медики госпіталізували у відділення стаціонару 174 хворих, в тому числі:• гостре порушення мозкового кровообігу – 6• інфаркт міокарда – 1• алкогольна інтоксикація – 2• потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві – 1• потерпілих внаслідок ДТП – 1.У стаціонарі провели 20 операцій, з них 17 планові, ургентні – 3.В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 9 пологів,з них немісцевих – 5, а всього на світ з'явилося 9 новонароджених."У приймальному відділенні надано амбулаторну медичну допомогу – 93 пацієнтам; проведено медичні огляди з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння – 2 особам, в т.ч. 2 водіям; отримали медичну допомогу 7 потерпілих з тілесними ушкодженнями кримінального характеру", - зазначили в лікарні.В поліклініці провели 15 операцій і надали медичну допомогу 21 особі з невиробничими та побутовими травмами.