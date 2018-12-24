28 травмованих, 2 п'яних і 9 немовлят: святкові підсумки тижня у лікарні на Волині
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Медики нововолинської лікарні поділилися підсумками роботи медустанови за період з 8 по 13 січня.
Про це йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у Facebook.
Так, за цей період медики госпіталізували у відділення стаціонару 174 хворих, в тому числі:
• гостре порушення мозкового кровообігу – 6
• інфаркт міокарда – 1
• алкогольна інтоксикація – 2
• потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві – 1
• потерпілих внаслідок ДТП – 1.
У стаціонарі провели 20 операцій, з них 17 планові, ургентні – 3.
В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 9 пологів,
з них немісцевих – 5, а всього на світ з'явилося 9 новонароджених.
"У приймальному відділенні надано амбулаторну медичну допомогу – 93 пацієнтам; проведено медичні огляди з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння – 2 особам, в т.ч. 2 водіям; отримали медичну допомогу 7 потерпілих з тілесними ушкодженнями кримінального характеру", - зазначили в лікарні.
В поліклініці провели 15 операцій і надали медичну допомогу 21 особі з невиробничими та побутовими травмами.
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Про це йдеться на сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у Facebook.
Так, за цей період медики госпіталізували у відділення стаціонару 174 хворих, в тому числі:
• гостре порушення мозкового кровообігу – 6
• інфаркт міокарда – 1
• алкогольна інтоксикація – 2
• потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві – 1
• потерпілих внаслідок ДТП – 1.
У стаціонарі провели 20 операцій, з них 17 планові, ургентні – 3.
В акушерсько-гінекологічному відділенні відбулося 9 пологів,
з них немісцевих – 5, а всього на світ з'явилося 9 новонароджених.
"У приймальному відділенні надано амбулаторну медичну допомогу – 93 пацієнтам; проведено медичні огляди з метою виявлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння – 2 особам, в т.ч. 2 водіям; отримали медичну допомогу 7 потерпілих з тілесними ушкодженнями кримінального характеру", - зазначили в лікарні.
В поліклініці провели 15 операцій і надали медичну допомогу 21 особі з невиробничими та побутовими травмами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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