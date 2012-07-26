На Волині провели 5 обшуків і знайшли нелегальних автозапчастин на 10 мільйонів

На Волині припинили незаконну діяльність з продажу запчастин до авто через інтернет.В рамках операції "Мережа" співробітники податкової міліції Волині під час обшуків вилучили автозапчастини, що реалізовувалися кінцевому споживачеві, зокрема за посередництвом мережі інтернет, без відображення даних фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку й сплати відповідних податків, - інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.В рамках кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів), оперативники та слідчі управління фінансових розслідувань, під процесуальним керівництвом співробітників прокуратури Волинської області, на підставі ухвал Луцького міськрайонного суду провели майже одночасно 5 обшуків за адресами здійснення діяльності одного з підприємств міста Луцьк та місць проживання його посадових осіб.Правоохоронці виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності товариства, комп’ютерну техніку, грошові кошти, а також товар - автозапчастини, що пропонувався і реалізовувався через мережу інтернет."Поруч з тим, даним суб’єктом господарювання формувався податковий кредит з ПДВ в адресу суб’єктів господарювання, які в цих операціях виступали вигодонабувачами", - йдеться у повідомленні.Орієнтовна вартість вилучених товаро-матеріальних цінностей становить 10 мільйонів гривень. Наразі вживаються заходи, в рамках кримінального процесуального законодавства щодо накладення арешту на вилученні ТМЦ.Слідство за фактом ухилення від сплати податків триває.