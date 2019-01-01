Під Луцьком авто на смерть збило чоловіка





Про це повідомили очевидці, - пишуть



За їхніми словами, Toyota здійснила наїзд на пішохода, чоловік загинув. Автівка зазнала значних механічних ушкоджень



У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини у прес-службі поліції Волині підтвердили факт ДТП з летальним наслідком.



На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці на автошляху між селами Промінь та Полонка Луцького району сталася смертельна ДТП.Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини За їхніми словами, Toyota здійснила наїзд на пішохода, чоловік загинув. Автівка зазнала значних механічних ушкодженьУ коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини у прес-службі поліції Волині підтвердили факт ДТП з летальним наслідком.На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі - згодом.

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