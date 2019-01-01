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Під Луцьком авто на смерть збило чоловіка

Під Луцьком авто на смерть збило чоловіка
Вранці на автошляху між селами Промінь та Полонка Луцького району сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини.

За їхніми словами, Toyota здійснила наїзд на пішохода, чоловік загинув. Автівка зазнала значних механічних ушкоджень

У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини у прес-службі поліції Волині підтвердили факт ДТП з летальним наслідком.

На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі - згодом.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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