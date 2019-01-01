На Волині у храмі, який перейшов до ПЦУ, відбулось богослужіння
Сьогодні, 09:40
У Свято-Різдво-Богородичному храмі села Мерва Горохівського району, який нещодавно приєднався до Православної церкви України відбулось перше богослужіння.
Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської єпархії Православної церкви України.
Нагадаємо, раніше предстоятелю храму Павлу Кліцуку заборонили служіння через бажання приєднатися до Православної церкви України. Також протоієрею заборонили проводити таїнство Святого причастя.
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Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської єпархії Православної церкви України.
Нагадаємо, раніше предстоятелю храму Павлу Кліцуку заборонили служіння через бажання приєднатися до Православної церкви України. Також протоієрею заборонили проводити таїнство Святого причастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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