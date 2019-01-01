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На Волині у храмі, який перейшов до ПЦУ, відбулось богослужіння

На Волині у храмі, який перейшов до ПЦУ, відбулось богослужіння
У Свято-Різдво-Богородичному храмі села Мерва Горохівського району, який нещодавно приєднався до Православної церкви України відбулось перше богослужіння.

Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської єпархії Православної церкви України.

Нагадаємо, раніше предстоятелю храму Павлу Кліцуку заборонили служіння через бажання приєднатися до Православної церкви України. Також протоієрею заборонили проводити таїнство Святого причастя.


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Теги: храм, Мерва, ПЦУ
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