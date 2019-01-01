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У «Промені» відбудеться вечірка-конкурс LOL*

У «Промені» відбудеться вечірка-конкурс LOL*
Конкурс краси LOL - те, на що так сильно чекали усі дівчатка!

Вже 25 січня о 17:00 в м’юзік холі «Не кажи мамі» професійні судді визначать, кому дістанеться почесне звання та головний приз – оригінальна лялька LOL! А щоб дійти до фіналу красуні повинні мати із собою свою LOL та пройти такі етапи:
- Представлення;
- Дефіле;
- Фото-позування.

Під час конкурсу для дівчат, які чекатимуть свій вихід на сцену, лялечки LOL підготували творчий мастер-клас, в якому вони розроблять свою авторську рамку для фото!

А після завершення на усіх конкурсанток чекатиме цікава програма із:

- дискотекою;
- шоу конфеті;
- фотосесією;
- солодким фуршетом;
- та крутими сюрпризами!

Щоб взяти участь в конкурсі потрібно попередньо зареєструватися та придбати квиток у ДРК «Смугастий носоріг». Вартість – 150 гривень.
Адреса: просп. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57
У «Промені» відбудеться вечірка-конкурс LOL*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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