У «Промені» відбудеться вечірка-конкурс LOL*

Конкурс краси LOL - те, на що так сильно чекали усі дівчатка!Вже 25 січня о 17:00 в м’юзік холі «Не кажи мамі» професійні судді визначать, кому дістанеться почесне звання та головний приз – оригінальна лялька LOL! А щоб дійти до фіналу красуні повинні мати із собою свою LOL та пройти такі етапи:- Представлення;- Дефіле;- Фото-позування.Під час конкурсу для дівчат, які чекатимуть свій вихід на сцену, лялечки LOL підготували творчий мастер-клас, в якому вони розроблять свою авторську рамку для фото!А після завершення на усіх конкурсанток чекатиме цікава програма із:- дискотекою;- шоу конфеті;- фотосесією;- солодким фуршетом;- та крутими сюрпризами!Щоб взяти участь в конкурсі потрібно попередньо зареєструватися та придбати квиток у ДРК «Смугастий носоріг». Вартість – 150 гривень.Адреса: просп. Президента Грушевського, 2Тел. +380 (66) 755 07 57