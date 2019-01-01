У «Промені» відбудеться вечірка-конкурс LOL*
Сьогодні, 10:02
Конкурс краси LOL - те, на що так сильно чекали усі дівчатка!
Вже 25 січня о 17:00 в м’юзік холі «Не кажи мамі» професійні судді визначать, кому дістанеться почесне звання та головний приз – оригінальна лялька LOL! А щоб дійти до фіналу красуні повинні мати із собою свою LOL та пройти такі етапи:
- Представлення;
- Дефіле;
- Фото-позування.
Під час конкурсу для дівчат, які чекатимуть свій вихід на сцену, лялечки LOL підготували творчий мастер-клас, в якому вони розроблять свою авторську рамку для фото!
А після завершення на усіх конкурсанток чекатиме цікава програма із:
- дискотекою;
- шоу конфеті;
- фотосесією;
- солодким фуршетом;
- та крутими сюрпризами!
Щоб взяти участь в конкурсі потрібно попередньо зареєструватися та придбати квиток у ДРК «Смугастий носоріг». Вартість – 150 гривень.
Адреса: просп. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57
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Вже 25 січня о 17:00 в м’юзік холі «Не кажи мамі» професійні судді визначать, кому дістанеться почесне звання та головний приз – оригінальна лялька LOL! А щоб дійти до фіналу красуні повинні мати із собою свою LOL та пройти такі етапи:
- Представлення;
- Дефіле;
- Фото-позування.
Під час конкурсу для дівчат, які чекатимуть свій вихід на сцену, лялечки LOL підготували творчий мастер-клас, в якому вони розроблять свою авторську рамку для фото!
А після завершення на усіх конкурсанток чекатиме цікава програма із:
- дискотекою;
- шоу конфеті;
- фотосесією;
- солодким фуршетом;
- та крутими сюрпризами!
Щоб взяти участь в конкурсі потрібно попередньо зареєструватися та придбати квиток у ДРК «Смугастий носоріг». Вартість – 150 гривень.
Адреса: просп. Президента Грушевського, 2
Тел. +380 (66) 755 07 57
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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