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У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО

У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
У Луцьк приїхали Президент України Петро Порошенко та патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Прибули у місто Глава Держави у вівторок, 15 січня. Напередодні приблизно об 11:30 у Свято-Троїцький кафедральний собор уже приїхав патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, якого зустрів митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Петро Порошенко та Філарет вирушили у Свято-Троїцький кафедральний собор, де має відбутися молитва за Україну на чолі з патріархом ПЦУ.

У Луцьк також привезли знаковий для країни документ - Томос про надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.

Окрім того, сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з волинянами у будинку культури міста Ківерці.

До слова, напередодні Петро Порошенко з робочим візитом 10 січня був у Рівному, де показав Томос, підписаний усіма членами Синоду.

Зазначимо, охочі вживу побачити Томос і Порошенка зібралися ще задовго до їхнього прибуття.
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО

У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО


Перед собором Президента зустрічали чимало містять. Їх на Театральному майдані зібралося кілька сотень.

Напередодні прибуття Порошенка перед входом до собору лучани розгорнули величезний прапор України.

До того ж, на богослужіння до Луцька приїхали також волинські нардепи Степан Івахів, Ігор Лапін та Сергій Мартиняк.

У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО


О 12:10 у центрі Луцька зустріли Президента.

У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО

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Теги: Петро Порошенко, Луцьк, вибір редактора
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Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Друзів вже посадив за корупцію, можна і покататись по Україні перед виборами....
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Завжди знайдеться якийсь Саша, щоб бовкнути «ватну» дурницю. Це або з проплачених, або з МП
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Ласкаво просимо до Луцька. пане Президенте!
Смерть російським окупантам України!
Смерть Путіну!
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