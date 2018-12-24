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У Латвії знайшли більше 2 тонн кокаїну в ящиках з бананами

У Латвії знайшли більше 2 тонн кокаїну в ящиках з бананами
Під час міжнародної операції Fortaleza і TNT, яка проводилися біля берегів Південної Америки і в Латвії, поліція виявила більше 2 тонн кокаїну на суму близько 1 млрд євро.

Про це передає УНН з посиланням на DELFI.

"Під час операції поліція вилучила 2 199 брикетів з логотипами Dolphin, Bad Boys, Gold і TNT, що еквіваклентно 2 тоннам гідрохлориду кокаїну. Наркотики були заховані в ящиках з бананами з Еквадору. З урахуванням, що при оптовій торгівлі один кг кокаїну коштує на "чорному ринку" 30 000 євро, вартість вантажу становить близько 65 млн євро. Якщо ж враховувати, що при роздрібній торгівлі ціна за один грам кокаїну на території Латвії коливається в межах 70 - 120 євро, то вартість вилучених наркотиків може перевалити за 1 млрд євро", - пише видання.

За попередніми даними, серед затриманих виявилися власник складу, двоє працівників і двоє осіб, які забезпечують безпеку незаконного обігу наркотиків.

Начальник Кримінальної поліції Андрій Гришин зазначив, що розподіл ролей у злочинній групі ще з'ясовується.

Троє підозрюваних залишені під арештом, ще до двох застосовано запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.

Начальник поліції додав, що один із затриманих раніше був судимий за контрабанду і легалізацію коштів, отриманих нелегальним шляхом.

Поліцейська операція, названа TNT, була проведена 8 січня на території Латвії, в Кокнесском краї. За даними еквадорських правоохоронних органів, в ній були задіяні співробітники поліції Латвії і Конпенгагенского філії Агентства з боротьби з наркотиками США (US Drug Enforcement Administration, DEA).

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Теги: кримінал, наркотики
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