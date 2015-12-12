Волинський студент-мандрівник розповів, як відвідав 47 країн за 2 роки. ВІДЕО

Дмитро Демчук.



Про це студент-мандрівник розповів у сюжеті



Хлопець розповів, що захопився подорожами ще у дитинстві:



"У нас був дуже хороший тренер по спортивному орієнтуванню, яка виховала мене у пригодницькому і спортивному дусі. Таким ви мене зараз бачите, яким я є".



Згодом розповідає Дмитро, вирішив подорожувати автостопом. Першими були Тернопіль, Київ, Хмельницький, Харків. Далі таким способом поїхав у Європу. Першим він відвідав Париж, але найбільше хлопцю сподобалась Норвегія. Там каже, він побував вже тричі. Із собою бере їжу на 2-3 дні і приблизно 200 євро. А коли гроші закінчувались доводилось ось так виходити із становища:



"Я просто заходив у кафе, ресторани і пропонував свої послуги: помити зал, витерти столик, будь що за деякі кошти або за харчування".



Мандрівник також обожнює свій край і вважає, що на Україні є надзвичайно гарні місця.



Деталі – у сюжеті:







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