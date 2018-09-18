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Вперше в Україні: у дитячій кімнаті луцького ЦНАПу з’явилася абетка для незрячих дітей

Вперше в Україні: у дитячій кімнаті луцького ЦНАПу з’явилася абетка для незрячих дітей
Для найменших відвідувачів ЦНАПу у дитячій кімнаті департаменту з’явилася абетка для дітей з порушенням зору.

За ініціативи директора ЦНАП Лариси Карп’як придбали книгу “Волинська абетка” Йосипа Струцюка, надруковану рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, - повідомили на сторінці департаменту у Facebook.

Книгу особисто вручив голова «Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» Віталій Ткачук.

“Тепер діти з порушенням зору зможуть приходити у дитячу кімнату і не лише гратися іграшками, а й вільно читати улюблені вірші, - наголосила директор департаменту Лариса Карп’як. - У ЦНАП ми намагаємося зробити так, щоб кожен наш відвідувач почував себе комфортно та зручно. Ми давно думали над придбанням дитячої книги для маленьких незрячих лучан і ось сьогодні ми стали ще ближчими до таких діток”.

Голова ГО “Генерація успішної дії” Віталій Ткачук з приємністю зазначив, що департамент ЦНАП у місті Луцьку став першим в Україні, який виявив бажання і придбав книгу для дітей з порушенням зору.

Вперше в Україні: у дитячій кімнаті луцького ЦНАПу з’явилася абетка для незрячих дітей
Вперше в Україні: у дитячій кімнаті луцького ЦНАПу з’явилася абетка для незрячих дітей
Вперше в Україні: у дитячій кімнаті луцького ЦНАПу з’явилася абетка для незрячих дітей
Вперше в Україні: у дитячій кімнаті луцького ЦНАПу з’явилася абетка для незрячих дітей

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Теги: діти, ЦНАП
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