У «Промені» показують фільми англійською*





Не всі кінотеатри мережі Multiplex підтримують цей проект, але саме у Луцьку, РЦ «Промінь» запустили «Movies in original version» та кличуть усіх охочих розвивати свій, вже здобутий раніше, рівень англійської та покращувати до повного розуміння.



Фільми, які показують в оригіналі, не з прем’єрного тижня, а ще з попередніх, тому кожен глядач має змогу переглянути фільм спочатку з українською озвучкою, а тоді англійською, що полегшує сприйняття та дає змогу легше запам’ятати нові слова та вирази.



Вже сьогодні, 15 січня о 19:00, відбудеться показ фільму «Bohemian Rhapsody» (Богемна рапсодія).



Квитки на фільм можна придбати за посиланням:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У РЦ «Промінь» в кінотеатрі Multiplex щовівторка о 19:00 проходить показ одного з фільму в оригіналі «Movies in original version».Не всі кінотеатри мережі Multiplex підтримують цей проект, але саме у Луцьку, РЦ «Промінь» запустили «Movies in original version» та кличуть усіх охочих розвивати свій, вже здобутий раніше, рівень англійської та покращувати до повного розуміння.Фільми, які показують в оригіналі, не з прем’єрного тижня, а ще з попередніх, тому кожен глядач має змогу переглянути фільм спочатку з українською озвучкою, а тоді англійською, що полегшує сприйняття та дає змогу легше запам’ятати нові слова та вирази.Вже сьогодні, 15 січня о 19:00, відбудеться показ фільму «Bohemian Rhapsody» (Богемна рапсодія).Квитки на фільм можна придбати за посиланням: https://multiplex.ua/ua/movie/351754#15012019

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