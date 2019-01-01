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У «Промені» показують фільми англійською*

У «Промені» показують фільми англійською*
У РЦ «Промінь» в кінотеатрі Multiplex щовівторка о 19:00 проходить показ одного з фільму в оригіналі «Movies in original version».

Не всі кінотеатри мережі Multiplex підтримують цей проект, але саме у Луцьку, РЦ «Промінь» запустили «Movies in original version» та кличуть усіх охочих розвивати свій, вже здобутий раніше, рівень англійської та покращувати до повного розуміння.

Фільми, які показують в оригіналі, не з прем’єрного тижня, а ще з попередніх, тому кожен глядач має змогу переглянути фільм спочатку з українською озвучкою, а тоді англійською, що полегшує сприйняття та дає змогу легше запам’ятати нові слова та вирази.

Вже сьогодні, 15 січня о 19:00, відбудеться показ фільму «Bohemian Rhapsody» (Богемна рапсодія).

Квитки на фільм можна придбати за посиланням: https://multiplex.ua/ua/movie/351754#15012019


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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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