У волинянина в хаті знайшли боєприпаси

На Волині в чоловіка знайшли незаконні боєприпаси.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Співробітники сектору реагування патрульної поліції Маневицького відділу поліції виявили у 57-річного мешканця села Кукли набоїв калібру 5.6 мм і 7.62 мм.За фактом незаконного поводження із боєприпасами сліді відкрили кримінальне провадження.Поліцейські під час здійснення оперативно-профілактичного відпрацювання на території району в будинку жителя села Кукли виявили та вилучили шість набоїв калібру 5.6 мм.А також один - калібру 7.62 мм. Їх направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру."За фактом незаконного поводження із бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.Фото ілюстративне