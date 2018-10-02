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У волинянина в хаті знайшли боєприпаси

У волинянина в хаті знайшли боєприпаси
На Волині в чоловіка знайшли незаконні боєприпаси.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Співробітники сектору реагування патрульної поліції Маневицького відділу поліції виявили у 57-річного мешканця села Кукли набоїв калібру 5.6 мм і 7.62 мм.

За фактом незаконного поводження із боєприпасами сліді відкрили кримінальне провадження.

Поліцейські під час здійснення оперативно-профілактичного відпрацювання на території району в будинку жителя села Кукли виявили та вилучили шість набоїв калібру 5.6 мм.

А також один - калібру 7.62 мм. Їх направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

"За фактом незаконного поводження із бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Фото ілюстративне

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Теги: набої, поліція, Волинь
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