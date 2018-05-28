До Луцька прибув Філарет. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 11:36
У Луцьк в Свято-Троїцький кафедральний собор уже приїхав патріарх Православної церкви України Філарет і митрополит Луцький і Волинський Михаїл та очікують на приїзд Порошенка.
У храмі зібралися лучани та духовенство, військові капелани, сьогодні 15 січня приблизно о 11:15 годині.
Нагадаємо, тут має відбутися молитва за Україну на чолі з патріархом ПЦУ.
У Луцьк також привезуть знаковий для країни документ - Томос про надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.
Окрім того, сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з волинянами у будинку культури міста Ківерці.
До слова, напередодні Петро Порошенко з робочим візитом 10 січня був у Рівному, де показав Томос, підписаний усіма членами Синоду.
Станом на 11:40 священнослужителі вийшли на Театральний майдан аби зустріти Президента.
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У храмі зібралися лучани та духовенство, військові капелани, сьогодні 15 січня приблизно о 11:15 годині.
Нагадаємо, тут має відбутися молитва за Україну на чолі з патріархом ПЦУ.
У Луцьк також привезуть знаковий для країни документ - Томос про надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.
Окрім того, сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з волинянами у будинку культури міста Ківерці.
До слова, напередодні Петро Порошенко з робочим візитом 10 січня був у Рівному, де показав Томос, підписаний усіма членами Синоду.
Станом на 11:40 священнослужителі вийшли на Театральний майдан аби зустріти Президента.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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