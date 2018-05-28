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До Луцька прибув Філарет. ОНОВЛЕНО. ФОТО

До Луцька прибув Філарет. ОНОВЛЕНО. ФОТО
У Луцьк в Свято-Троїцький кафедральний собор уже приїхав патріарх Православної церкви України Філарет і митрополит Луцький і Волинський Михаїл та очікують на приїзд Порошенка.

У храмі зібралися лучани та духовенство, військові капелани, сьогодні 15 січня приблизно о 11:15 годині.

Нагадаємо, тут має відбутися молитва за Україну на чолі з патріархом ПЦУ.

У Луцьк також привезуть знаковий для країни документ - Томос про надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.

Окрім того, сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з волинянами у будинку культури міста Ківерці.

До слова, напередодні Петро Порошенко з робочим візитом 10 січня був у Рівному, де показав Томос, підписаний усіма членами Синоду.

Станом на 11:40 священнослужителі вийшли на Театральний майдан аби зустріти Президента.

До Луцька прибув Філарет. ОНОВЛЕНО. ФОТО
До Луцька прибув Філарет. ОНОВЛЕНО. ФОТО
До Луцька прибув Філарет. ОНОВЛЕНО. ФОТО
До Луцька прибув Філарет. ОНОВЛЕНО. ФОТО
До Луцька прибув Філарет. ОНОВЛЕНО. ФОТО
До Луцька прибув Філарет. ОНОВЛЕНО. ФОТО
До Луцька прибув Філарет. ОНОВЛЕНО. ФОТО
До Луцька прибув Філарет. ОНОВЛЕНО. ФОТО

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Теги: Філарет, Луцьк, Президент
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