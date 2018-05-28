До Луцька прибув Філарет. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Філарет і митрополит Луцький і Волинський Михаїл та очікують на приїзд Порошенка.



У храмі зібралися лучани та духовенство, військові капелани, сьогодні 15 січня приблизно о 11:15 годині.



Нагадаємо, тут має відбутися молитва за Україну на чолі з патріархом ПЦУ.



У Луцьк також привезуть знаковий для країни документ - Томос про надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.



Окрім того, сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з волинянами у будинку культури міста Ківерці.



До слова, напередодні Петро Порошенко з робочим візитом 10 січня



Станом на 11:40 священнослужителі вийшли на Театральний майдан аби зустріти Президента.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьк в Свято-Троїцький кафедральний собор уже приїхав патріарх Православної церкви Україниі митрополит Луцький і Волинськийта очікують на приїздУ храмі зібралися лучани та духовенство, військові капелани, сьогодні 15 січня приблизно о 11:15 годині.Нагадаємо, тут має відбутися молитва за Україну на чолі з патріархом ПЦУ.У Луцьк також привезуть знаковий для країни документ - Томос про надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.Окрім того, сьогодні Петро Порошенко зустрінеться з волинянами у будинку культури міста Ківерці.До слова, напередодні Петро Порошенко з робочим візитом 10 січня був у Рівному , де показав Томос, підписаний усіма членами Синоду.Станом на 11:40 священнослужителі вийшли на Театральний майдан аби зустріти Президента.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію