На Волині судили молоду жінку, яка викрала на пошті сейф із грішми





Жінка – уродженка села Яковлівка Харківського району Харківської області, на утриманні має двох малолітніх дітей, - пише



24-го серпня 2018 року приблизно о 06:30 жінка, перебуваючи у житловому будинку в селі Радовичі викрала мобільний телефон марки « HUAWEI Y3» із зарядним пристроєм до нього вартістю 2000 гривень.



А 12-го вересня 2018-го року приблизно о 2:00 вона прийшла до відділення поштового зв’язку Радовичі поштампу Волинської дирекції ПАТ «Укрпошта», де шляхом демонтажу віконної шиби через вікно проникла всередину до приміщення тамбуру. В подальшому за допомогою металевого лому, який мала із собою, виламала врізний замок вхідних дверей та проникла до приміщення операційного залу, де, виламавши скобу навісного замка вхідних дверей, проникла далі до приміщення, де зберігався металевий сейф із грошовими коштами.



Зламавши замок за допомогою металевого лому із сейфу викрала грошові кошти.



Згідно акту від 13-го вересня 2018-го року у касі відділення поштового зв’язку Радовичі Поштампу Волинської дирекції ПАТ «Укрпошта» було виявлено нестачу готівки на суму 11226,77 гривень.



Враховуючи щире каяття жінки, активне сприяння в розкритті злочину, а також те, що вона раніше не судима, повністю відшкодувала збитки, заподіяні Волинській дирекції ПАТ «Укрпошта» та потерпілій, у якої вкрала телефон, суд прийшов до висновку про можливість її перевиховання без ізоляції від суспільства, звільнивши її від відбування призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України.



Суд, встановивши обмеження, передбачені ст. 76 КК України, ухвалив призначити мешканці Іваничівщини покарання за ч. 1 ст. 185 КК України – 1 (один рік позбавлення волі), за ч. 3 ст. 185 КК України – 3 (три роки позбавлення волі) і на підставі ст. 75 КК України звільнити її від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі, якщо вона протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничах за крадіжку із проникненням у приміщення відділення поштового зв’язку судили 22-річну мешканку села Радовичі Іваничівського району.Жінка – уродженка села Яковлівка Харківського району Харківської області, на утриманні має двох малолітніх дітей, - пише Буг 24-го серпня 2018 року приблизно о 06:30 жінка, перебуваючи у житловому будинку в селі Радовичі викрала мобільний телефон марки « HUAWEI Y3» із зарядним пристроєм до нього вартістю 2000 гривень.А 12-го вересня 2018-го року приблизно о 2:00 вона прийшла до відділення поштового зв’язку Радовичі поштампу Волинської дирекції ПАТ «Укрпошта», де шляхом демонтажу віконної шиби через вікно проникла всередину до приміщення тамбуру. В подальшому за допомогою металевого лому, який мала із собою, виламала врізний замок вхідних дверей та проникла до приміщення операційного залу, де, виламавши скобу навісного замка вхідних дверей, проникла далі до приміщення, де зберігався металевий сейф із грошовими коштами.Зламавши замок за допомогою металевого лому із сейфу викрала грошові кошти.Згідно акту від 13-го вересня 2018-го року у касі відділення поштового зв’язку Радовичі Поштампу Волинської дирекції ПАТ «Укрпошта» було виявлено нестачу готівки на суму 11226,77 гривень.Враховуючи щире каяття жінки, активне сприяння в розкритті злочину, а також те, що вона раніше не судима, повністю відшкодувала збитки, заподіяні Волинській дирекції ПАТ «Укрпошта» та потерпілій, у якої вкрала телефон, суд прийшов до висновку про можливість її перевиховання без ізоляції від суспільства, звільнивши її від відбування призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України.Суд, встановивши обмеження, передбачені ст. 76 КК України, ухвалив призначити мешканці Іваничівщини покарання за ч. 1 ст. 185 КК України – 1 (один рік позбавлення волі), за ч. 3 ст. 185 КК України – 3 (три роки позбавлення волі) і на підставі ст. 75 КК України звільнити її від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі, якщо вона протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину.

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