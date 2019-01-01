На Волині рятувальники витягли з автівки водія, який потрапив у ДТП





Про це повідомили у



У вівторок, 15 січня, водій автомобіля Audi 100 не впорався з керуванням та злетів з дороги.



Автомобіль зіткнувся з металевим парканом. Водій був заблокований в автівці.



На місце події прибули працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно за допомогою гідравлічного інструменту провели деблокування потерпілого та передали його до рук медиків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Раків Ліс Камінь-Каширського району автомобіль злетів у кювет.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинькій області.У вівторок, 15 січня, водій автомобіля Audi 100 не впорався з керуванням та злетів з дороги.Автомобіль зіткнувся з металевим парканом. Водій був заблокований в автівці.На місце події прибули працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно за допомогою гідравлічного інструменту провели деблокування потерпілого та передали його до рук медиків.

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