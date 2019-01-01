На Волині рятувальники витягли з автівки водія, який потрапив у ДТП
Сьогодні, 12:01
У селі Раків Ліс Камінь-Каширського району автомобіль злетів у кювет.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинькій області.
У вівторок, 15 січня, водій автомобіля Audi 100 не впорався з керуванням та злетів з дороги.
Автомобіль зіткнувся з металевим парканом. Водій був заблокований в автівці.
На місце події прибули працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно за допомогою гідравлічного інструменту провели деблокування потерпілого та передали його до рук медиків.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинькій області.
У вівторок, 15 січня, водій автомобіля Audi 100 не впорався з керуванням та злетів з дороги.
Автомобіль зіткнувся з металевим парканом. Водій був заблокований в автівці.
На місце події прибули працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно за допомогою гідравлічного інструменту провели деблокування потерпілого та передали його до рук медиків.
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