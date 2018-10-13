На Волині вперше вручать погони випускникам луцького політеху
Сьогодні, 13:16
Вперше на Волині - вручення погонів випускникам Луцького НТУ.
Про це повідомили у прес-службі вишу.
17 січня о 12:00 у стінах Луцького національного технічного університету відбудеться урочисте присвоєння первинного офіцерського звання «Молодший лейтенант запасу» та вручення погонів 80-м випускникам кафедри військової підготовки Луцького НТУ.
Ця подія відбувається вперше на теренах Волині, адже такого масового вручення погонів, згідно з одним наказом Міністерства оборони України ще не було.
Подія відбудеться в аудиторії №37 корпусу «Б» Луцького НТУ (м.Луцьк, вул.Львівська, 75) 17 січня о 12:00.
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Про це повідомили у прес-службі вишу.
17 січня о 12:00 у стінах Луцького національного технічного університету відбудеться урочисте присвоєння первинного офіцерського звання «Молодший лейтенант запасу» та вручення погонів 80-м випускникам кафедри військової підготовки Луцького НТУ.
Ця подія відбувається вперше на теренах Волині, адже такого масового вручення погонів, згідно з одним наказом Міністерства оборони України ще не було.
Подія відбудеться в аудиторії №37 корпусу «Б» Луцького НТУ (м.Луцьк, вул.Львівська, 75) 17 січня о 12:00.
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