У селі на Волині горіло декілька дерев'яних будинків

У селі Карасин Камінь-Каширського району горіли два дерев'яні будинки.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.14 січня о 02:12 до Служби «101» надійшло повідомлення, що у селі Карасин трапилась пожежа 2-х дерев’яних господарських будівель.До місця виклику прибули співробітники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширська та 4-ї ДПРЧ міста Ковеля, які о 03:55 ліквідували загорання.Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.Також близько 10 години 14 січня вогонь спалахнув у приміщенні дерев’яного житлового будинку в селі Личани Ківерцівського району. О 10:20 до місця виклику уже прибули співробітники ДСНС. Для приборкання пожежі направлені також рятувальники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці, а також команди місцевих пожежних охорон двох сіл: Цумань та Олика. О 10:40 пожежу ліквідували.Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.