Українці знову зможуть повертати квитки на потяг через інтернет





Про це



"Сьогодні, 15 січня 2019 року, о 16:00 УЗ відновлює операції повернення проїзних документів на сайті booking.uz.gov.uа, на мобільній версії сайту й мобільних додатках", - йдеться у повідомленні.



Призупинення виконання операцій повернення проїзних документів через інтернет діяло з метою запобігання зловживанням у піковий період перевезень з 15 грудня 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повернення квитків на поїзди через інтернет, призупинене в Україні на час новорічно-різдвяних свят, відновили.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці"."Сьогодні, 15 січня 2019 року, о 16:00 УЗ відновлює операції повернення проїзних документів на сайті booking.uz.gov.uа, на мобільній версії сайту й мобільних додатках", - йдеться у повідомленні.Призупинення виконання операцій повернення проїзних документів через інтернет діяло з метою запобігання зловживанням у піковий період перевезень з 15 грудня 2018 року.

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