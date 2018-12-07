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Українці знову зможуть повертати квитки на потяг через інтернет

Українці знову зможуть повертати квитки на потяг через інтернет
Повернення квитків на поїзди через інтернет, призупинене в Україні на час новорічно-різдвяних свят, відновили.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Сьогодні, 15 січня 2019 року, о 16:00 УЗ відновлює операції повернення проїзних документів на сайті booking.uz.gov.uа, на мобільній версії сайту й мобільних додатках", - йдеться у повідомленні.

Призупинення виконання операцій повернення проїзних документів через інтернет діяло з метою запобігання зловживанням у піковий період перевезень з 15 грудня 2018 року.

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Теги: потяг, квитки, залізниця
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