На «Ягодині» у чоловіка вилучили незадекларованої валюти на суму більше 200 тисяч гривень

Мешканець Рівненської області намагався провезти через «Ягодин» надмір валюти у розмірі 6 тисяч євро.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Митники виявили гроші у бардачку автомобіля під час огляду транспортного засобу.Чоловік загалом мав при собі 16 тисяч Євро при тому, що постанова Правління Національного банку України №148 від 27 травня 2005 року визначає межу дозволеної до вивезення готівки в еквіваленті до 10 000 Євро.Документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках чи інших фінансових установах, громадянин надати не зміг. Відтак, йому залишили норму, а решту – 6 тисяч Євро (за курсом Національного Банку України – 195 657,70 грн) тимчасово вилучили до рішення суду.Санкції статей 471,472 Митного Кодексу України передбачають накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості вилученого товару з його конфіскацією.