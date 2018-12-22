На «Ягодині» у чоловіка вилучили незадекларованої валюти на суму більше 200 тисяч гривень
Сьогодні, 12:58
Мешканець Рівненської області намагався провезти через «Ягодин» надмір валюти у розмірі 6 тисяч євро.
Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Митники виявили гроші у бардачку автомобіля під час огляду транспортного засобу.
Чоловік загалом мав при собі 16 тисяч Євро при тому, що постанова Правління Національного банку України №148 від 27 травня 2005 року визначає межу дозволеної до вивезення готівки в еквіваленті до 10 000 Євро.
Документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках чи інших фінансових установах, громадянин надати не зміг. Відтак, йому залишили норму, а решту – 6 тисяч Євро (за курсом Національного Банку України – 195 657,70 грн) тимчасово вилучили до рішення суду.
Санкції статей 471,472 Митного Кодексу України передбачають накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості вилученого товару з його конфіскацією.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.
Митники виявили гроші у бардачку автомобіля під час огляду транспортного засобу.
Чоловік загалом мав при собі 16 тисяч Євро при тому, що постанова Правління Національного банку України №148 від 27 травня 2005 року визначає межу дозволеної до вивезення готівки в еквіваленті до 10 000 Євро.
Документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках чи інших фінансових установах, громадянин надати не зміг. Відтак, йому залишили норму, а решту – 6 тисяч Євро (за курсом Національного Банку України – 195 657,70 грн) тимчасово вилучили до рішення суду.
Санкції статей 471,472 Митного Кодексу України передбачають накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості вилученого товару з його конфіскацією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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