вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» у чоловіка вилучили незадекларованої валюти на суму більше 200 тисяч гривень

На «Ягодині» у чоловіка вилучили незадекларованої валюти на суму більше 200 тисяч гривень
Мешканець Рівненської області намагався провезти через «Ягодин» надмір валюти у розмірі 6 тисяч євро.

Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.

Митники виявили гроші у бардачку автомобіля під час огляду транспортного засобу.

Чоловік загалом мав при собі 16 тисяч Євро при тому, що постанова Правління Національного банку України №148 від 27 травня 2005 року визначає межу дозволеної до вивезення готівки в еквіваленті до 10 000 Євро.

Документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках чи інших фінансових установах, громадянин надати не зміг. Відтак, йому залишили норму, а решту – 6 тисяч Євро (за курсом Національного Банку України – 195 657,70 грн) тимчасово вилучили до рішення суду.

Санкції статей 471,472 Митного Кодексу України передбачають накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості вилученого товару з його конфіскацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: валюта, Ягодин, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьк приїхав Петро Порошенко. ФОТО
Відомий священик з Волині оприлюднив переклад Томосу
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинську служительку Феміди завели дисциплінарну справу
Сьогодні, 13:23
На Волині вперше вручать погони випускникам луцького політеху
Сьогодні, 13:16
На «Ягодині» у чоловіка вилучили незадекларованої валюти на суму більше 200 тисяч гривень
Сьогодні, 12:58
Це відверта брехня, – Волинська ОДА про нібито звезених до Порошенка бюджетників
Сьогодні, 12:50
У селі на Волині горіло декілька дерев'яних будинків
Сьогодні, 12:48
Схожі новини
Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею
22 грудень, 2018, 17:02
Волинський пункт пропуску хочуть реконструювати Волинський пункт пропуску хочуть реконструювати
21 грудень, 2018, 12:45
Блокування волинських доріг шкодить громадянам та бюджету України, – митниця Блокування волинських доріг шкодить громадянам та бюджету України, – митниця
20 листопад, 2018, 14:38
На «Ягодині» затримали партію неоподаткованої техніки На «Ягодині» затримали партію неоподаткованої техніки
14 листопад, 2018, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Покайтеся і причастіться – точно попустить, – Порошенко в Луцьку звернувся до вірян УПЦ (МП)
Сьогодні, 13:37
 0
Привселюдно дякую за мужнє рішення, – Порошенко до владики Михаїла у Луцьку
Сьогодні, 13:35
 0
Києво-Печерську лавру підпалив безхатько
Сьогодні, 13:30
 0
На волинську служительку Феміди завели дисциплінарну справу
Сьогодні, 13:23
 0
На Волині вперше вручать погони випускникам луцького політеху
Сьогодні, 13:16
 0
Медіа
відео
1/8