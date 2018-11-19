На волинську служительку Феміди завели дисциплінарну справу
Сьогодні, 13:23
На суддю Ратнівського районного суду відкрили дисциплінарну справу.
Про це повідомили на сайті Вищої ради правосуддя.
Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила відкрити три дисциплінарні справи.
Серед інших справу відкрили за скаргою Ковальова С.В. стосовно судді Ратнівського районного суду Волинської області Ольги Фазан.
Також Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду та повернути скаржникам скарги щодо суддів Приморського районного суду міста Одеси, Шевченківського районного суду міста Києва, Дніпропетровського окружного адміністративного суду і Київського апеляційного суду.
Нагадаємо, служитель Феміди з Волині, який на пару з депутатом скоїв аварію, хоче працювати в антикорупційному суді.
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Про це повідомили на сайті Вищої ради правосуддя.
Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила відкрити три дисциплінарні справи.
Серед інших справу відкрили за скаргою Ковальова С.В. стосовно судді Ратнівського районного суду Волинської області Ольги Фазан.
Також Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду та повернути скаржникам скарги щодо суддів Приморського районного суду міста Одеси, Шевченківського районного суду міста Києва, Дніпропетровського окружного адміністративного суду і Київського апеляційного суду.
Нагадаємо, служитель Феміди з Волині, який на пару з депутатом скоїв аварію, хоче працювати в антикорупційному суді.
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