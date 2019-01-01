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Києво-Печерську лавру підпалив безхатько

Києво-Печерську лавру підпалив безхатько
Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка без постійного місця проживання, якого підозрюють у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко у своєму Facebook, - пише 24 канал.

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Підозрюваного затримали. Це – 24-річний чоловік без постійного місця проживання. Перебуваючи у стані сп’яніння, він підпалив матраци, які були у будівлі, – розповів правоохоронець.

За його словами, під час пожежі ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив 400 метрів квадратних площі, проте церковні цінності не зазнали пошкоджень.

"Мотиви злочину не пов'язані з релігійними переконаннями", – додав Крищенко.

Поліція відкрила за фактом пожежі кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (підпал) ККУ. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 січня на території архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Горів не сам храм, а приміщення на території комплексу. Рятувальники ліквідовували пожежу близько 3 годин.

Представник УПЦ МП, глава інформаційно-просвітницького відділу церкви архієпископ Климент розповів, що перед тим, як у Києво-Печерській лаврі почалася пожежа, в одну з будівель монастирського комплексу проник невідомий.



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Теги: Лавра, пожежа
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