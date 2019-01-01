Києво-Печерську лавру підпалив безхатько





Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко у своєму Facebook, - пише



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Підозрюваного затримали. Це – 24-річний чоловік без постійного місця проживання. Перебуваючи у стані сп’яніння, він підпалив матраци, які були у будівлі, – розповів правоохоронець.



За його словами, під час пожежі ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив 400 метрів квадратних площі, проте церковні цінності не зазнали пошкоджень.



"Мотиви злочину не пов'язані з релігійними переконаннями", – додав Крищенко.



Поліція відкрила за фактом пожежі кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (підпал) ККУ. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.



Нагадаємо, 14 січня на території архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Горів не сам храм, а приміщення на території комплексу. Рятувальники ліквідовували пожежу близько 3 годин.



Представник УПЦ МП, глава інформаційно-просвітницького відділу церкви архієпископ Климент розповів, що перед тим, як у Києво-Печерській лаврі почалася пожежа, в одну з будівель монастирського комплексу проник невідомий.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка без постійного місця проживання, якого підозрюють у підпалі будівлі на території Києво-Печерської лаври.Про це повідомив керівник поліції Києвау своєму Facebook, - пише 24 канал Підозрюваного затримали. Це – 24-річний чоловік без постійного місця проживання. Перебуваючи у стані сп’яніння, він підпалив матраци, які були у будівлі, – розповів правоохоронець.За його словами, під час пожежі ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив 400 метрів квадратних площі, проте церковні цінності не зазнали пошкоджень."Мотиви злочину не пов'язані з релігійними переконаннями", – додав Крищенко.Поліція відкрила за фактом пожежі кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (підпал) ККУ. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.Нагадаємо, 14 січня на території архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Горів не сам храм, а приміщення на території комплексу. Рятувальники ліквідовували пожежу близько 3 годин.Представник УПЦ МП, глава інформаційно-просвітницького відділу церкви архієпископ Климент розповів, що перед тим, як у Києво-Печерській лаврі почалася пожежа, в одну з будівель монастирського комплексу проник невідомий.

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