Покайтеся і причастіться – точно попустить, – Порошенко в Луцьку звернувся до вірян УПЦ (МП)





Про це він заявив 15 січня під час представлення Томосу в Луцьку.



"Зараз хтось дуже незадоволений тим, що ми маємо Томос, комусь не подобаються наші подячні молитви, коли ми дякуємо господу за це. Хтось шукає в Томосі відсутність автокефалії - не знайдете. І не слухайте ваших інструкцій із Москви - вони до добра не доведуть... Моя порада: сходіть до Православної церкви України, покайтеся, сходіть на сповідь, причастіться - точно попустить, і вам буде легше. І якщо вам щось не так у церкві, де службу Божу починають з молитви за Кирила, то не ходіть туди. Якщо у тій церкві моляться за російську владу та російське військо, то прийміть для себе рішення", - закликав Президент.



Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, у Луцьк приїхали Президент України Петро Порошенко та Філарет.



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