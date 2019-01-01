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Покайтеся і причастіться – точно попустить, – Порошенко в Луцьку звернувся до вірян УПЦ (МП)

Покайтеся і причастіться – точно попустить, – Порошенко в Луцьку звернувся до вірян УПЦ (МП)
У Луцьку Президент Петро Порошенко закликав вірян переходити з російської церкви до Православної церкви України.

Про це він заявив 15 січня під час представлення Томосу в Луцьку.

"Зараз хтось дуже незадоволений тим, що ми маємо Томос, комусь не подобаються наші подячні молитви, коли ми дякуємо господу за це. Хтось шукає в Томосі відсутність автокефалії - не знайдете. І не слухайте ваших інструкцій із Москви - вони до добра не доведуть... Моя порада: сходіть до Православної церкви України, покайтеся, сходіть на сповідь, причастіться - точно попустить, і вам буде легше. І якщо вам щось не так у церкві, де службу Божу починають з молитви за Кирила, то не ходіть туди. Якщо у тій церкві моляться за російську владу та російське військо, то прийміть для себе рішення", - закликав Президент.

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, у Луцьк приїхали Президент України Петро Порошенко та патріарх Православної церкви України Філарет.

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Теги: Петро Порошенко, Луцьк, Томос
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