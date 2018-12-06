Де на Волині та у Луцьку не буде світла 16 січня

На Волині 16 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00СМЗ „Київстар”, АТС, будинок культури, торговий комплекс с.Хобултова, вул.:Першотравнева 1-37, 2-42, Шевченка2. 09:00-17:00Кіоск по вул. Незалежностіс.Суходоли, вул.: Польова 1-23, 14-48, Незалежності 141. 09:00-14:00Горохівська школа №1Дитячий садок "Сонечко"Горохівське МСТ магазин №5Горохівське МСТ Гриль-барРайспоживспілка Склади, базаФОП Котик В.Т. Магазин промтоварівГорохівська школа №1 гаражФОП Головко В. В. МагазинФОП Войтович С.О.Магазин "Вікна-двері", баня, гаражі м.Горохів:вул.Лисенка,вул.Шкільнавул.Козацька1. ПЛ-0,4 Л-1від КТП-48 для чистки траси9:00-17:00 с.Грибовиця вул.40р-Перемоги,4-36, 50-80 (парні) частково2. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-4 для чистки траси 9:30-17:00 смт Іваничі вул.Валова 42-104(парні) частково3. частково ПЛ-10кВ 04-10 для ремонту Р-219 10:00-16:00 смт Іваничі вул.Львівська,с.Долинкас.Романівка,с.Сліпівка1. 09:30 – 16:00м. К-Каширський, вул.. Хотешівська, вул.. Чорновола, вул.. Б.Гожого.2. ЗТП-331 Л-4, Л-5 09:30 – 16:00 с.Хотешів, вул. Л. Українки, вул.. Колонія.1. 9:00-17:00Ковельське Райво, акт свердловина,ФОП Гладишук С. В.,СВК "Відродження",СТ Повурськ. с.Кричевичі.2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-280 9:00-17:00 Ковельське МТМО, амбулаторія с. Ст. Кошари,СТзОВ "Сагайдачного",Ковельське П-во вет. медицини,ПАТ "Укртелеком",Вол.дирекція УДППЗ, пошта с. Старі Кошари. с.Старі Кошари.3. ПС 110/10 кВ №89 "Вербка"1СШ-10 кВ(Л 89-01, Л 89-02,Л 89-06, Л 89-07,Л 89-08, Л 14, Л 15) 9:00-17:00 ФОП Ковальчук В. С.,Церква с. Вербка,Ф.О. Лисюк В. О.,Дубівське СТ,ПАТ "Волиньгаз ",Ковельське МТМО,ПАТ "Укртелеком",СТзОВ "Україна",ФОП Данилевич О. М.,ФОП М'якота О. Ф.,Ф. О. Столярчук В. П.,Ковельське Райво,Райкульт відділ Кововельської РДА,Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,Ф.О. Балецький С. Р.,ФОП Солов'янчук А. Ф.,СТзОВ "Білинське",ФГ "Дуплянка СГК",СП ТОВ "Шинака Україна",Церква с. Білин,Вол. дирекція УДППЗ,ФОП Спичак Т. М.,УПЦ Церква с. Білин,ФОП Наконечний П. М.,ФОП Шворак П. Є.,ФОП Колотюк П. М.,Ф. О. Жалай М. В.,Ф. О. Матвійчук В. В.,Кооператив "Молодіжний",Ф. О. Юхимчук Я. О.,ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС",ФОП Шворак А. Я.,ПАТ "Ковельмолоко",Ковельське УВКГ,ПТМ "Ковельтепло",Ковельське РЖКП №2,ФОП Гнатюк М. М.,МПП "Віктор",БК "Рідня",ФОП Антонюк Я.І.,ФОП Капітула М. П.,ФОП Чабан Р. М.,КП "Волиньпобут",ОСБКЖБ "Едем",ТзОВ "Ковельагробуд",ТзОВ "Ковельагробуд",ФОП Разумнікова С. О.,ТзОВ "Електро",ПрАТ "Хлібокомбінат",Ф. О. Нечипорук В. М.,Ковельська оптово-торгова база,ПП "Приватбуд",ФОП Рахлінський Ю. М.,ФОП Чабан О. М.,ТзДВ "Ковельагроспецпостач".,ПП "ТПК АРСЕН",ФОП Дідіцкий А. М.,ФОП Романюк Н. В.,ПрАТ "МТС УКРАЇНА",ТзОВ "Бізнес- Рейс",КП "Злагода",Рел. гр. свящ. Анатолія Ватутіна,ФОП Возняк Р. А.,ФОП Майданський І. О.,Ф.О. Русакова Р. Р.,Комбікормовий завод,ФОП Чуб П. Л.,КП "Ковельбуд",ФОП Петручик П. В.,ФОП Зубрицький Л. Л.,ПП "Геліс",Заготзбутбаза с/г пр,ПАТ ШБУ-№63,Ф. О. Кіптик Я. С.,Ф-я Ковельського ДЕУ,ФОП Причепа В. Г.,Ф. О. Клюнда В. А.,ФОП Мулярчук Д. І.,ФОП Білець О. Т.,Філія Ков.автодор,ДП "УКРВЕТСАНЗАВОД",Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В.,ТОВ "Технобудекспорт",СФ Г-во "Мислина",ТзОВ "Марія",ФОП Мулярчук В. І.,ФОП Гуславський В. В.,ФОП Варакіна Н. В.ФОП Вознюк С. М.ФОП Савич В. С.ПрАТ "Хлібокомбінат"Церква Св Петра і Павла КовельТзОВ "Житлобуд-2"ТзОВ "Бізнес- Рейс"ФОП Шепшелей В. С.ТзОВ "Транслегіон"ФОП Стасюк В. І.ФОП Коцюбчик А. І.ФОП Царик М. Г.ФОП Денищук Р. П.ФОП Демчук Н. М.ФОП Мороз Л. В.ФОП Лисюк І. Г.КТ "ВІД"ФОП Солов"янчук О. Б.ФОП Ясашний В. В.ФОП Лузіна Н. О.Церква Укр. Святотр.Лікарня ст. КовельФОП Романюк П. Я.ФОП Сагаль О. М.ФОП Тудрій Ю. Г.ФОП Шава В.П.ПП "ШеТЛ"ФОП Спичак Т. М.РЖКП №1ФОП Демчук М. О.ФОП Крощук М. К.ФОП Калівошко В. С.ФОП Бабич С. М.ФОП Захаревич С. А.ФОП Лисакова О. П.ТзОВ "Протектор"Церква Укр. Святотр.ФОП Маточкін В. Г.ФОП Чибізов В. П.ФОП Федорук П. С.ФОП Данилевич О. М.ФО Хуршудян С. О.ФОП Грева І. В.ТзОВ "АСТЕЛІТ"ФОП Кузьмик П. П.ФОП Дем'янчук Ю. ВФОП Кисляк Л. А.Церква ХВЕПВАТ "Волиньвтормет"ФОП Демчук Н. М.ФОП Кондаревич А. Ф.ФОП Шава Г. М. с.Вербка,с. Бахів,с. Колодниця,с. Білин,м.Ковель, вул. Ватутіна, провул.ІІІ Ватутіна селеще льонзаводу,провул. ІІІ Ватутіна, вул. Брестська, вул. Кутузова, вул Я. Мудрого,вул Сурікова, вул. Тимошенка, провул. Симоненка, вул. Короленка, вул. Коновальця, вул. Симоненка,вул. Стуса, вул. Симоненка,вул. Н. Яремчука,прову. Фестивальний,вул. Фестивальна, вул. П. Могили, вул. Комарова, вул. Б.Хмельницького, вул. Вороного, вул. Миколайчука, вул. Сухомлинського,вул. Багрряного, вул. Грабовського, вул. Суворова,вул. І. Франка,вул. Достоєвського, вул. Бойка,вул. Г. Крут, вул. Шишкіна,вул. Глінки, вул. Лаховського,вул. Мирна, вул. Сурікова,вул. Айвазовського, вул. Залізняка, вул. Окружна, вул. Б. Лепкого,вул. Київська, вул. Гайдамацька,вул. Річкова, вул. Зерова.с.Бахів-2,с.Дубове,с.Гішин,с.Доротище,с.Заріччя,с.Воля,с.Тойкут.1. 9:00 – 17:00Побут, магазини, Школа с.Нудижи2. 9:00 – 17:00 Побут тракторна бригада с. Світязь3.9:00 – 17:00 Побут м. Любомль вул.: Дружби Поштова Виноградна І Мазепи Пушкіна1. 10:00-17:00 Магазини, школи, Київстар вишка, АТС, х. Загребелля, с. Бихів, с. Хутомир, с. Залаззя2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2.3 від КТП-224 10:00-17:00 побут с. Лобна вул. Червоноармійська1. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-311 10:00-17:00 ФОП Гейко В.О. (магазин «Калина»), Храм Живоносне джерело УПЦ, Маневицька селищна рада (дит.садок № 4), Маневицьке ВУЖКГ (башня № 3), Районний відділ освіти (школа № 2), ФОП Лучко Сергій Михайлович (готельний комплекс), смт. Маневичі.вул. Ст. Бойка.вул. Некрасова, 1.вул. Некрасова, 3.пр. Волі 9.1. КЛ-0,4 кВ Л-7, Л-8 ТП-37 09:00-17:00 АЗС «ОККО» м.Нововолинськ2. ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-6 09:00-17:00 Магазин «Вест», перукарня «Лонда» м.Нововолинськвул.Садова, 1-22вул.Шухевича, 1вул.Шахтарська, 25вул.Нововолинська, 38-421. Л30-01 9:00-17:00 с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю) с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Тростянкка (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Городині (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Григорівка (повністю)с.Уляники (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця” м.Рожище вул.Г.Мазепи, Залізнична, Чкалова3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова1. 10:00-16:00 с.Седлище вул:Комсомольська, Шкільна, Л.Українки2. ПЛ-10кВ Л 27-06 від ЛР-86 10:00-16:00 с.Черемшанка, Поліське3. ЩТП-298 10:00-16:00 с.Борзова вул:Гоголя, Гагаріна,8го Березня1. ПЛ-0,4 кВКТП-295 10:00-16:30 Туличівська с/р- адмінприміщення, клуб, АТС,ФАП, СФГ «Лаванда»- контора с.Туличів2. ПЛ-10 кВ Л-61-03відЛР-166,14 до КР-309КТП-332КТП-19КТП-316КТП-17КТП-286 10:00-16:30 ВСАТ «Срібниця»- пилорама, дім молитви, ФОП Вакулюк І.С. – магазин, ГРП, РТМР «Тур», ТзОВ «Аміла» - база відпочинку с.Обеніжи, Соловичі3. ПЛ-0,4 кВКТП-256 Л-1 10:00-16:30 с.Клевецьк4. ПЛ-0,4 кВКТП-184Л-1 11:00-14:00 с.Олександрівка