На Житомирщині від кору помер 49-річний чоловік





Про це йдеться на сайті відомства, - пише



Від ускладнень кору помер 49-річний житель Житомирської області. Відомо, що чоловік не мав щеплення проти кору.



Єдиним способом захисту від кору є вакцинація.



Це вже другий смертельний випадок від кору цього року. У 2018 р. від ускладнень кору померли 16 людей.



Довідково:



Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.



З 28 грудня 2018 року до 11 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 5 059 людей — 2 042 дорослих та 3 017 дітей.

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