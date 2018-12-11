На Житомирщині від кору помер 49-річний чоловік
Сьогодні, 14:15
Центр громадського здоров’я МОЗ України інформує, що за другий тиждень 2019 року на кір захворіли понад дві тисячі людей.
Про це йдеться на сайті відомства, - пише канал 24.
Від ускладнень кору помер 49-річний житель Житомирської області. Відомо, що чоловік не мав щеплення проти кору.
Єдиним способом захисту від кору є вакцинація.
Це вже другий смертельний випадок від кору цього року. У 2018 р. від ускладнень кору померли 16 людей.
Довідково:
Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.
З 28 грудня 2018 року до 11 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 5 059 людей — 2 042 дорослих та 3 017 дітей.
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Про це йдеться на сайті відомства, - пише канал 24.
Від ускладнень кору помер 49-річний житель Житомирської області. Відомо, що чоловік не мав щеплення проти кору.
Єдиним способом захисту від кору є вакцинація.
Це вже другий смертельний випадок від кору цього року. У 2018 р. від ускладнень кору померли 16 людей.
Довідково:
Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.
З 28 грудня 2018 року до 11 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 5 059 людей — 2 042 дорослих та 3 017 дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це реклама щеплень. Робіть всі і буде вам щастя
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