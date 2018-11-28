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У селі під Луцьком горів гараж

У селі під Луцьком горів гараж
У селі Струмівка Луцького району загорівся цегляний гараж.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Пожежа сталася 14 січня о 21:04.

О 21:11 до місця виклику прибули вогнеборці 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які о 21:17 ліквідували вогонь.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки автомобіля.

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Теги: пожежа, гараж, Волинь, Струмівка
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