У селі під Луцьком горів гараж





Про це повідомили у



Пожежа сталася 14 січня о 21:04.



О 21:11 до місця виклику прибули вогнеборці 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які о 21:17 ліквідували вогонь.



Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки автомобіля.

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