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Пір’яна хвостата кулька: показали мешканку волинського нацпарку. ФОТО

Пір’яна хвостата кулька: показали мешканку волинського нацпарку. ФОТО
У мережі з'явилися світлини пернатої мешканки волинського заповідника.

Так, добірку світлин синиці довгохвостої опублікували на сторінці Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща".

Довгохвоста синиця заселяє переважно узлісся і околиці різноманітних листяних і мішаних лісів (вільшаники, діброви, сосново-дубові, ялиново-вільхові). Перевагу надає сирим, нерідко заболоченим місцевостям. Частіше селиться на ділянках з рясним підростом і підліском.

Довгохвоста синиця на вигляд доволі сильно відрізняється від інших синиць. Цей дрібний птах з досить рихлим оперенням схожий на пір’яну кульку з непомірно довгим хвостом. У дорослих птахів голова, шия і нижня частина тіла білі, на підхвісті, черевці і боках – з рожевим відтінком. Передня частина спини, плечові пера, покривні пера крил – чорні. Хвіст східчастий, довгі стернові пера чорні, крайні три пари чорні з білим. Дзьоб короткий, чорний. Ноги темно-бурі.

Попри свою широку поширеність, побачити довгохвостих синиць можна не часто. Лише осінню, в період сезонних кочівель, на очі потрапляють зграйки птахів. В серпні-вересні птахи кочують по лісам, обшукуючи вершини дерев. Ці синиці досить добре і охоче літають (політ пірнаючий і швидкий), але рідко спускаються на нижні гілки дерев. Швидко перелітаючи з гілки на гілку, вони збирають дрібних комах та їх личинок з листя і бруньок. Особливо вони люблять попелиць. Дрібних комах ковтають повністю, а крупних спочатку розкушують, притримуючи кігтиками.

Зимою птахи трапляються дуже рідко, і лише в лютому-березні можна побачити їх зграйки, які залітають навіть в міські парки. Довгохвості синиці довірливі, але намагаються триматись серед чагарників. Виводки дуже легко підманити до себе, наслідуючи їх писк. Поршки можуть підлітати майже впритул до людини.

Пір’яна хвостата кулька: показали мешканку волинського нацпарку. ФОТО
Пір’яна хвостата кулька: показали мешканку волинського нацпарку. ФОТО
Пір’яна хвостата кулька: показали мешканку волинського нацпарку. ФОТО
Пір’яна хвостата кулька: показали мешканку волинського нацпарку. ФОТО
Пір’яна хвостата кулька: показали мешканку волинського нацпарку. ФОТО
Пір’яна хвостата кулька: показали мешканку волинського нацпарку. ФОТО


Фото працівників парку

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Теги: Цуманська пуща, фото, природа
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