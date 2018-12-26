У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*
Сьогодні, 15:19
Ми щоразу тішимо своїх покупців знижками на різноманітні групи товарів.
Вже з 15 по 17 січня 2019 року:
Знижка на все -20% масло тваринне, спреди; -20% ірис, карамель, цукерки шоколадні вагові; -40% галантерею та аксесуари tamtam.com.ua.
*знижка не розповсюджується на акційні товари з жовтими цінниками
tamtam.com.ua.
Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!
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Вже з 15 по 17 січня 2019 року:
Знижка на все -20% масло тваринне, спреди; -20% ірис, карамель, цукерки шоколадні вагові; -40% галантерею та аксесуари tamtam.com.ua.
*знижка не розповсюджується на акційні товари з жовтими цінниками
tamtam.com.ua.
Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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