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У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*

У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*
Ми щоразу тішимо своїх покупців знижками на різноманітні групи товарів.

Вже з 15 по 17 січня 2019 року:

Знижка на все -20% масло тваринне, спреди; -20% ірис, карамель, цукерки шоколадні вагові; -40% галантерею та аксесуари tamtam.com.ua.

*знижка не розповсюджується на акційні товари з жовтими цінниками
tamtam.com.ua.

Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!

У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*


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Теги: Там Там
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