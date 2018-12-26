У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*





Вже з 15 по 17 січня 2019 року:



Знижка на все -20% масло тваринне, спреди; -20% ірис, карамель, цукерки шоколадні вагові; -40% галантерею та аксесуари tamtam.com.ua.



*знижка не розповсюджується на акційні товари з жовтими цінниками

tamtam.com.ua.



Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!







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