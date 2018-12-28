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У «Premier City» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Скло»*

У «Premier City» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Скло»*
У кінотеатрі Premier City відбудеться допремєрний показ довгоочікуваного фільму «Скло».

Фантастичний трилер «Скло» режисера М. Найта Ш’ямалана – це продовження одночасно двох його стрічок: «Спліт» та «Невразливий».

Події розгортаються у закритій психіатричній лікарні. Тут утримуються небезпечні злочинці з розладами особистості. Лікар-психіатр Еліс Тейпл (Сара Полсон) досліджує стан трьох в’язнів. Девід Дан (Брюс Вілліс) вважає себе супергероєм, невразливим до будь-яких фізичних впливів. Елайджа Прайс (Семюел Л. Джексон) називає себе Містер Скло. Він має дуже крихкі кістки та надзвичайний інтелект. Найнебезпечніший із в’язнів – Кевін Крамб (Джеймс Мак-Евой). У ньому одночасно уживаються 23 різних особистості.

Придбати квиток: https://bilet.vkino.com.ua/showtime?theater=premiercity&showtime=44920&agent=testagent&lang=uk

Поспішай на прем’єри у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ ПортCity!

У «Premier City» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Скло»*

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Теги: ПортCity
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