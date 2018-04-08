Урочисту зустріч бійців волинської бригади відмінили
Сьогодні, 15:57
У Володимирі-Волинському не буде урочистої зустрічі 14-ої бригади
Так вирішило військове керівництво, - пише ВолиньUA.
Про це на брифінгу зі ЗМІ повідомив мер міста Петро Саганюк.
«Військове керівництво вирішило не проводити урочисті зустрічі щоротації. Та й військовослужбовці приїхали втомлені, понад 8 місяців не були вдома, не бачили рідних. Командування вручило захисникам нагороди у військові частині. Ми теж долучились – вручили подарунки та подяки. Зараз переважна більшість військовослужбовців перебувають у відпустках», - розповів Петро Данилович.
Нагадаємо, що зустріч військовослужбовців 14 ОМБр, яка мала відбутися 10 січня, перенесли. Але, схоже, зустрічі не буде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так вирішило військове керівництво, - пише ВолиньUA.
Про це на брифінгу зі ЗМІ повідомив мер міста Петро Саганюк.
«Військове керівництво вирішило не проводити урочисті зустрічі щоротації. Та й військовослужбовці приїхали втомлені, понад 8 місяців не були вдома, не бачили рідних. Командування вручило захисникам нагороди у військові частині. Ми теж долучились – вручили подарунки та подяки. Зараз переважна більшість військовослужбовців перебувають у відпустках», - розповів Петро Данилович.
Нагадаємо, що зустріч військовослужбовців 14 ОМБр, яка мала відбутися 10 січня, перенесли. Але, схоже, зустрічі не буде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
Сьогодні, 16:23
Про що у Луцьку говорив Петро Порошенко
Сьогодні, 16:00
Урочисту зустріч бійців волинської бригади відмінили
Сьогодні, 15:57
У гіпермаркеті «Там Там» – святкові знижки*
Сьогодні, 15:19
На Волині про перехід до ПЦУ заявили вісім парафій
Сьогодні, 15:08