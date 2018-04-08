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Урочисту зустріч бійців волинської бригади відмінили

Урочисту зустріч бійців волинської бригади відмінили
У Володимирі-Волинському не буде урочистої зустрічі 14-ої бригади

Так вирішило військове керівництво, - пише ВолиньUA.

Про це на брифінгу зі ЗМІ повідомив мер міста Петро Саганюк.

«Військове керівництво вирішило не проводити урочисті зустрічі щоротації. Та й військовослужбовці приїхали втомлені, понад 8 місяців не були вдома, не бачили рідних. Командування вручило захисникам нагороди у військові частині. Ми теж долучились – вручили подарунки та подяки. Зараз переважна більшість військовослужбовців перебувають у відпустках», - розповів Петро Данилович.

Нагадаємо, що зустріч військовослужбовців 14 ОМБр, яка мала відбутися 10 січня, перенесли. Але, схоже, зустрічі не буде.

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Теги: 14 ОМБр, зустріч, військові
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