ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*





За зниженими цінами пропонують придбати верхній одяг, взуття, молодіжне вбрання, текстиль та багато іншого товару.



Обіцяють, що кожен знайде те, що йому потрібно, за дуже низькими цінами. Тож завітайте в ТЦ «Ювант»!



Вас чекають за адресою: місто Луцьк, вул. Карпенка Карого 1 д.







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