ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
Сьогодні, 16:23
З 19 січня у торговому центрі «Ювант» стартують знижки до 50%.
За зниженими цінами пропонують придбати верхній одяг, взуття, молодіжне вбрання, текстиль та багато іншого товару.
Обіцяють, що кожен знайде те, що йому потрібно, за дуже низькими цінами. Тож завітайте в ТЦ «Ювант»!
Вас чекають за адресою: місто Луцьк, вул. Карпенка Карого 1 д.
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За зниженими цінами пропонують придбати верхній одяг, взуття, молодіжне вбрання, текстиль та багато іншого товару.
Обіцяють, що кожен знайде те, що йому потрібно, за дуже низькими цінами. Тож завітайте в ТЦ «Ювант»!
Вас чекають за адресою: місто Луцьк, вул. Карпенка Карого 1 д.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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