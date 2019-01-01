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ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*

ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
З 19 січня у торговому центрі «Ювант» стартують знижки до 50%.

За зниженими цінами пропонують придбати верхній одяг, взуття, молодіжне вбрання, текстиль та багато іншого товару.

Обіцяють, що кожен знайде те, що йому потрібно, за дуже низькими цінами. Тож завітайте в ТЦ «Ювант»!

Вас чекають за адресою: місто Луцьк, вул. Карпенка Карого 1 д.

ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*
ТЦ «Ювант» запрошує на сезонні знижки*


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Теги: Ювант, Луцьк
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