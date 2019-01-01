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Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Сьогодні, 15 січня, відбувся робочий візит Президента України Петра Порошенка на Волинь. І в Луцьку, і в Ківерцях, і в Рожищі зустрічі із Главою Держави були велелюдними.

Якщо ж лучани мали можливість спільно помолитися з Президентом у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, то ківерчани та рожищани мали змогу поставити йому кілька питань. Тож волиняни не втратили такої нагоди й були дуже активними під час зустрічей, які відбулися у будинках культури міст Ківерці та Рожище.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

Олицький сільський голова Олена Кашевська зауважила, що в області хочуть створити історико-культурну пам‘ятку з Олицького замку, де раніше була резиденція князів Радзивілів.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

Однак до туристичної перлини потрібно відремонтувати дорогу. Це обійдеться приблизно у 70 мільйонів. Тож сільський голова попросила посприяти виділенню необхідних коштів із держбюджету.

Натомість Петро Порошенко наголосив, що з впровадженням реформи децентралізації кошти на розвиток громад пішли на місця, а не в Київ. Відтак, ОТГ вправі самі вирішувати на що спрямовувати гроші.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

«Має зробити свій внесок громада, друге - має зробити свій внесок область тоді, коли неконструктивні елементи в облраді почнуть працювати на інтереси людей, а не дерибанити гроші», - відзначив Глава Держави.

Він пообіцяв, що держава сприятиме розвитку туристичного потенціалу та відновленню об‘єктів.

«На відкриття по новій дорозі я до вас приїду», - сказав Президент Олицькому сільському голові.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

Наступне питання Гаранту задав директор школи села Тростянець, депутат Тростянецької ОТГ Микола Глинський і запитав про подальшу долю ПАТ «Укрпошта».
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

Петро Порошенко нагадав, що дав доручення не скорочувати штат поштарів.

«Якщо ж штат скоротили, я зобов'язую ОДА надати їх перелік, і кожен з них з моїми зусиллями буде працювати», - наголосив він.

Глава Держави нагадав, що торік мінімальна зарплата українців, зокрема, й поштарів була 3700 гривень, цьогоріч – 4173 гривні, тобто, зросла на понад 400 гривень.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

«Я не знаю, яка буде доля «Укрпошти», це вирішую не я, але я можу передбачити долю керівника, якщо він не виконає моє доручення», - наголосив Петро Порошенко.

Наступною питання Президенту поставила Дубищенський сільський голова Ірина Шульгач. Вона поцікавилася, якою в подальшому буде ситуація з відкриттям шкіл, передусім у селах.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

«Ми для цього робили децентралізацію і віддали гроші громадам. На сьогодні є можливість вирішити це питання шляхом фінансування з коштів соцеконому, ДФРР та місцевого бюджету», - відповів Петро Порошенко. Він доручив голові ОДА Олександру Савченку зустрітися з громадою та вивчити питання.

Депутат Ківерцівської ОТГ Альона Дейна запитала у Глави Держави, чи найближчим часом підвищуватимуть пенсії.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

«З одного боку можна звернутися до популістів і вони скажуть, те що роблять зараз: ми знизимо податки, підвищимо зарплати і пенсії. Ми не пишаємося тим, що незначно зросли пенсій. Йдеться про те, що встановлений принцип індексації. І в березні індексація знову відбудеться», - наголосив Петро Порошенко. Він нагадав, що наполягав монетизувати субсидії, адже 74 % їх отримувачів - пенсіонери. Також до Пенсійного фонду спрямують кошти, отримані від розмитнення «євроблях». До слова, таким чином отримали вже понад мільярд гривень.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

«Я вважаю, що при наступних соціальних реформах чи не найважливіше - підвищення пенсій», - сказав Президент.

Президент України подякував кожному, хто прийшов на зустрічі, кожному, хто підтримує реформи і прагне спільного добробуту для країни. А також запросив присутніх зробити спільне фото.

«Коли ми з вами об'єднані, ніхто нас не зупинить», - додав Петро Порошенко.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

Не менше запитань волиняни ставили й під час зустрічі з Главою Держави у Рожищі.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

Зокрема, медик Вікторія Петровська поцікавилася долею сільської медицини.

«За моїм дорученням Генпрокурор Юрій Луценко провів розслідування, передав справу до суду, а суд конфіскував 1,5 мільярда доларів, що були вкрадені в українців. Частина коштів була зарезервована для сільської медицини», - нагадав Петро Порошенко.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

За його словами, раніше багато скептиків не вірили у можливість реформи.

«Я захопився форматом телемедицини, коли можна побудувати в кожному селі амбулаторію, встановити діагностичні прилади, взяти кваліфікованого медпрацівника з вмінням користуватися інтернетом. Зараз ми вводимо жорсткі ліцензійні умови, щоби якісний інтернет був у всьому селі», - сказав Петро Порошенко. Утім, попри всі невтішні прогнози, наразі реформу успішно реалізовують і Волинь не пасе задніх у будівництві амбулаторій, зазначив Президент.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

Педагог міської школи Рожища Вікторія Котовська подякувала Президенту за зусилля, докладені до отримання церквою Томосу і поцікавилася його баченням щодо переходу храмів УПЦ (МП) у ПЦУ.

Він же відповів, що після отримання автокефалії прихожани вправі обирати: й далі ходити у московську церкву чи перейти до Православної церкви України.

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«Ніхто за вуха їх тягнути не буде і не може, бо це їх віра в Бога. Це можна робити лише любов'ю і вірою. Я не можу уявити собі, як би я ходив до церкви, яка зазіхає на іншу державу. Не можу уявити собі, як молитися за Кирила, що у свою чергу молиться за російську владу та військо, що вбиває українців. Я не можу ходити в церкву, де молиться священик, який освячує ракету, призначену для українців», - поділився Петро Порошенко.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

Голова одного з фермерських господарств області Володимир Филимонович подякував Президенту за підтримку рідної йому галузі, адже на підтримку аграрного сектору виділили рекордну суму - 100 мільйонів гривень. Також фермер поцікавився долею розвитку тваринницького господарства і видачею довгострокових пільгових кредитів на будівництво підприємств галузі АПК.

«Не буде ніяких довгострокових пільгових кредитів, бо їх не існує. Є два джерела пільгових кредитів: друк грошей, що означає інфляцію і витягування коштів з кишень українців, а також державна компенсація ставки кредиту напряму фермеру. Великі корпорації цього не потребують. Я за те, щоб давати гроші безпосередньо фермеру. Він має навчитися господарювати на власній землі. Фермери оце відшкодування ставки кредитів точно отримають, що й було минулого року», - відзначив Глава Держави.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

Окрім того, Петро Порошенко вважає, коли фермер довів, що працює на свою державу, він може отримати землю з постійного користування у власність без права продажу.

«Це буде найпотужніша підтримка фермерського руху», - додав він.

Насамкінець Президент України Петро Порошенко запросив волинян зробити спільне фото, подякував усім за небайдужість до долі країни і попрощався.
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка
Дороги, поштарі, сільська медицина і школи: про що волиняни питали Петра Порошенка

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Теги: Петро Порошенко, візит
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