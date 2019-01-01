Президент України приїхав у Рожище. ФОТО

Президент Українипісля візитів до Луцька та Ківерець 15 січня поїхав до волинського міста Рожище.Там вже надвечір Глава Держави зустрівся з місцевими жителями у будинку культури.Як і у Луцьку та Ківерцях, у Рожищі Гаранта чекала величезна кількість людей. Ті, хто не помістився у будинку культури, переглядали зустріч з очільником країни на величезному екрані.На початку розмови з рожищанами Петро Порошенко Порошенко пригадав історичну подію - отримання Томосу, а також подякував усім за підтримку, завдяки якій це стало можливим.