Відомо, коли і де поховають баскетболіста, який загинув в аварії на Волині





Панахида за загиблим відбудеться сьогодні, 15 січня о 17.00 год в похоронній каплиці церкви св. Йосафата, - пише



А похорон пройде в середу, 16 січня о 10.00 год. з церкви.



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Нагадаємо,



Водій легковика житель міста Коломия, загинув на місці ДТП, а 32-річну пасажирку госпіталізували в реанімацію.



Дружина Оксана перебуває у важкому стані. Рідні та близькі сім’ї просять небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування.



"Хто не байдужий, готовий допомогти. 4149 4978 5105 1120 Турковець Ірина Петрівна (сестра Оксани)", - йдеться у повідомленні Анни Ковальчук.

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