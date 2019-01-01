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Відомо, коли і де поховають баскетболіста, який загинув в аварії на Волині

Відомо, коли і де поховають баскетболіста, який загинув в аварії на Волині
Прикарпатського баскетболіста, який загинув у страшній ДТП на Волині, поховають 16 січня.

Панахида за загиблим відбудеться сьогодні, 15 січня о 17.00 год в похоронній каплиці церкви св. Йосафата, - пише Фіртка.

А похорон пройде в середу, 16 січня о 10.00 год. з церкви.

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Нагадаємо, смертельна аварія трапилась у суботу, 12 січня, близько 11 години на автодорозі, сполученням Луцьк-Ковель, поблизу села Свидники Ковельського району. Зіткнулися мікроавтобус Volkswagen T4 та легковий автомобіль КIA.

Водій легковика житель міста Коломия, загинув на місці ДТП, а 32-річну пасажирку госпіталізували в реанімацію.

Дружина Оксана перебуває у важкому стані. Рідні та близькі сім’ї просять небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування.

"Хто не байдужий, готовий допомогти. 4149 4978 5105 1120 Турковець Ірина Петрівна (сестра Оксани)", - йдеться у повідомленні Анни Ковальчук.

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Теги: смерть, аварія, Волинь
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