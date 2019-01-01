«Наші результати – не випадковість», – текст промови Президента в Ківерцях

Петро Порошенко відвідав Ківерці.



Нагадаємо, глава держави разом з Почесним Патріархом ПЦУ Філаретом прибули до Луцька у вівторок, 15 січня. Вони відвідали службу у Свято-Троїцькому соборі та показали Томос про автокефалію волинянам.



Згодом Президент відвідав Рожище.



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Зустріч з ківерчанами відбулась у місцевому будинку культури.



Глава держави почав співати Гімн України, який підхопили усі присутні.



«Слава Україні!», – розпочав Президент.



Текст промови подаємо без змін:



«Святі отці, шановна та високодостойна громада! У ці різдвяні дні відбулися надзвичайно важливі події, які, без сумніву, назавжди увійдуть в історію нашої держави, в історію нашого народу. Напередодні Святого вечора Господь явив нам справжнє різдвяне диво – вперше всі свята двох різдвяних тижнів ми з вами святкуємо в Православній церкві України, об'єднаній, автокефальній, канонічній, визнаній світовим православ'ям. І я був вражений, коли тисячі і тисячі людей прийшли до собору для того, щоб побачити, доторкнутися, переконатися. Бо це символ не просто духовної незалежності нашої держави, це символ визволення української церкви з московського поневолення.



Визнання української церкви світовим православ'ям. Визнання церкви українського народу. 15 помісних церков є у світовому православ'ї. Одна із цих 15 церков – найяскравіша зіронька, це є наша церква.



Чому це стало можливим? Дякуючи, безумовно, волі Божій, бо без Божої допомоги це здійснитися не могло. Ієрархи, які десятиліттями не сідали за один стіл, в одну мить, в один вечір сіли, зібралися і прийняли одноголосне рішення. І ієрархи УПЦ КП, і ієрархи УАПЦ, і декілька ієрархів УПЦ МП прийняли рішення і підписали звернення до його всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія, і звернення Президента... І в одну мить Верховна Рада України, 268 голосами, абсолютною більшістю, проголосували за те, щоб підтримати звернення Президента про надання нам автокефалії.



І потім, за 9 місяців, продемонструвавши потужну мужність, я хочу подякувати Вселенському патріарху Варфоломію за його віру в Бога, за його велику любов до України, до кожного з вас. Абсолютно унікальна людина. За його мужність, коли він не побоявся Москви, продемонстрував рішучість.



Ми маємо відкрити двері церкви для великої православної нації. І ніхто не має права закрити двері Божого храму перед кожним українцем. Ніхто не має "указуючим перстом" вказувати: ці канонічні, а ці – неканонічні. Ми маємо зробити так, що українець, коли іде до церкви, не питав, який це патріархат. Він має бути переконаний, що це – об'єднана українська церква. Є іноземні церкви, хто хоче – нехай ходить в них. А є українська. І ми вибороли це.



333 роки ярмо московське було незаконно і неканонічно натягнуте на українську церкву. Хтось каже, що цього чекали тисячу років, з моменту хрещення рівноапостольного князя Володимира та України-Русі. Хтось каже, що ця можливість була у нас 100 років тому, бо через декілька днів ми будемо святкувати 100-річчя Акту Злуки.



Але у 1924 році не існувало незалежної української держави, бо не було єдності і державу не могли зберегти, коли Москва перейшла у наступ. А зараз ми дуже добре вивчили уроки, дуже добре вивчили ціну, яку наша нація заплатила за відсутність єдності 100 років тому. І ця ціна була – мільйони українців, закатованих голодомором. Це – плата за відсутність єдності. І ця ціна – мільйони українців, які загинули в ГУЛАЗі... Ця ціна – коли українських патріотів, шістдесятників, кидали у в'язницю. І ми не маємо права більше допустити, повторити, щоб у нас не було єдності, щоб п'ята колона Москви розтягнула нас по різним кутам. Бо ми несемо великий і важкий хрест відповідальності за тисячі українських героїв, які зараз віддали своє життя, щоб ми з вами могли будувати українську державу.



Ми ще раз побачили силу єдності і пересвідчилися, що коли ми єдині, для нас немає нічого неможливо. Нагадую, хтось сказав, що нам неможливо отримати безвіз, хтось сказав, що неможливо ратифікувати угоду про асоціацію, хтось сказав, що неможливо зробити угоду про поглиблену зону вільної торгівлі, хтось сказав, що нам неможливо прожити без російського газу і забезпечити енергетичну незалежність нашої держави. Хтось сказав, що без Москви ми не здатні побудувати нашу армію, і, врешті-решт, хтось сказав, що нам неможливо отримати Томос. Ми з вами – єдина команда, яка зруйнувала ці міфи. Міфи людей, які не вірять не в безвіз чи Томос, які не вірять в Україну та українців. І ми їм яскраво продемонструємо, що для нас було недосяжним – збулося. І збудеться.



Наші результати – не випадковість. Якщо ми простежимо лінію від плану і до результату – ми побачимо чітко вибудувану послідовну стратегію. Ми йдемо своїм шляхом. Ми більше не будемо питати дозволу Москви, куди нам рухатися. Не їх це справа. І не дамо нікому закривати двері, якщо Москва не дозволяє нам. Ми це продемонстрували, за ці 4 роки. Шлях до Євросоюзу, шлях наш до НАТО, шлях до миру і добробуту, до зміцнення української державності і гідності українських громадян.



Ще раз скажу: ми довели всьому світу, що ми здатні здобувати перемоги на цьому шляху. Ще раз повернусь до Томосу – це перемога над Росією, може, не менша, і навіть більш важлива, аніж перемога на фронті. Це є фундамент державоутворення. І саме тому зараз для нас це так важливо. І не вірте, коли ви з телебачення почуєте: "Та то не той Томос, та він не так підписаний Варфоломієм". Підписаний правильно. "А ще там нема підписів членів Синоду" – всі є і ви всі можете у цьому переконатися. "А ми його не зможемо імплементувати" – змогли.



Так само скажуть, що це все піар. Тоді зарахуйте до піару безвіз, незалежність, Томос, зарахуйте до піару Європейський Союз... Я вітаю такий піар. Але чомусь Москва тоді ніяк заспокоїтися не може. Як з російського телебачення, так і з каналів, які працюють сьогодні на них. Але більше вони нас не обдурять. Ми нікому не дозволимо.



Це ми з вами зупинили російську агресію в 2014-2015 роках, в тому числі, уклавши Мінські угоди і в тому числі, нашими Збройними силами звільнивши 2/3 території окупованого Донбасу. Це ми з вами уникли дефолту, на який всі вони розраховували, потираючи руки. Ми збираємося використати три мільярди доларів, які Путін віддав Януковичу і тут же вкрав. Лише ефективні дії української прокуратури арештували 1,5 мільярда з них і повернули до бюджету. і зараз ми за рахунок цієї суми будуємо Збройні сили, будуємо гуртожитки для українських військових, будуємо заводи для виробництва боєприпасів, будуємо сільську медицину... І кожна копійка зараз працює на українців. Ми з вами вивели на новий рівень економіку, яка тільки через агресію Росії втратила 20%, через окупацію Донецька, Луганська, через окупацію Криму... 20% промислового потенціалу України було окуповано. Ми зараз відновили вже більше 2 відсотків економічного зростання. Цього року буде точно більше трьох і це рекордне зростання за останні 5 років.



Сьогодні Збройні сили України – це сотні тисяч українців, які є належно підготовані, патріотично вмотивовані, добре озброєні, добре забезпечені, одягнені, нагодовані. Я як Президент та Верховний Головнокомандувач відповідаю за кожне слово. В нас є одна із найпотужніших армій Європи, яка вихована – головне – на патріотичних традиціях, і де, нарешті, працюють українські капелани. А чому їх раніше не було? Чому не довіряли церкві чи армії? А сьогодні ми зустрілися з капеланами, слухайте... Ми будемо точно розширювати присутність капеланів нашої української церкви в нашій українській армії. І ці традиції ми успадкували від козацтва, від героїв української революції, визвольних змагань. Успадкували від воїнів УПА. І для мене надзвичайно важливо сказати це тут, на землі, де УПА постала і де ще живі герої, і де живуть їхні нащадки. Ми віддаємо шану і повагу героям визвольної боротьби. Я хочу нагадати, що нещодавно я підписав закон, який надає статус учасника бойових дій ветеранам УПА.



А чому 23 роки до мене цього не робилось? А чому лише зараз віддали належне і вшанували їх? І ще одна дуже важлива річ – на цій землі дуже добре пам'ятають бойове привітання "Слава Україні" – "Героям Слава". І зараз це стало знаком присяги на вірність українського війська. Та й не тільки війська. На вірність українського війська. Наша армія... Я пишаюся, що навіть іноземні лідери, коли підходять до строю почесної варти, вимовляють слова "Слава Україні", а у відповідь чують "Героям слава" від почесної варти.



Наша армія здатна гідно протистояти агресору, здатна боронити українську землю. І хочу наголосити, що це все – не межа її можливості. Бо зараз, на потреби оборони вперше, нарешті, в історії України, бюджет виділяє 5% валово-внутрішнього продукту. І ми інвестуємо частину цих ресурсів на оборону, створюємо нові підприємства і нові робочі місця.



Кожного місяця зараз армія отримує десятки та сотні одиниць нової, модернізованої техніки. І не тільки танків та БТР. Йдеться також про літаки, ракети. Нещодавно в Туреччині ми отримали не лише Томос. За моїм доручення був підписаний контракт на постачання нам бойових ударних безпілотників. І зараз я можу зізнатися. А перших два з половиною роки існувала заборона на постачанням нам летальної зброї. Ніхто не продавав нам зброї, ми самі, своїми зусиллями, зусиллями промислово-оборонного комплексу, боронили державу.А зараз ми вже отримуємо і комплектуючі високоточні ракети, і комплектуючі високоточні боєприпаси, і провели випробування крилатих ракет, і модернізації літаків, і ударних безпілотників. І це все – співпраця з нашими партнерами: і засоби зв'язку, і засоби загоризонтного контролю, і засоби протидії радіоелектронної боротьби... Цього всього у нас не було.



Ми воювали армією зі зброєю 20го століття волонтерськими зусиллями із другою за потужністю армією світу зі зброєю 21 століття. І зусилля нашого народу, і героїзм нашої армії, і що дуже важливо, що я хотів би підкреслити, ці 2 складові дозволили українській дипломатії сформувати потужну світову коаліцію на підтримку України. Нагадую, що у 2014 році з Україною за один стіл ніхто не сідав. А зараз йдеться про дуже широкий спектр підтримки – економічної, санкції проти країни-агресора, підготовки фахівців, інструкторів, відновлення центрів, відновлення пунктів постійної дислокації, ну і врешті-решт, що було дуже символічно, постачання нам такої зброї, як "Джевеліни".



Хочу звернути Вашу увагу щодо психологічних результатів наданням нам "Джевелінів". Як тільки російські танкісти почули, що можуть бути на цій ділянці українські військові, озброєні "Джевелінами"... Ракета сама, на великій відстані, вразить танк. Він вже не втече. І російські танкісти відмовились виїжджати і обстрілювати, і зараз ми не маємо танкових обстрілів. Це ефект лише від одного типу зброї. І як я вже казав, з президентом Туреччини, на робочому сніданку, ми проводили закупівлю для українського війська ударних безпілотників. Він називається "Bayraktar TB2". Хочу наголосити, що це безпілотники, окрім високого тактичного рівня та характеристик озброєні і можуть бути доозброєні ще високоточними та високотехнологічними ракетами для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд. Можуть бути використані і для враження морських цілей. Наголошую, що до 2020 року Збройні сили України будуть організовані та діятиму за стандартами НАТО. Це наш європейський курс дозволив нам ратифікувати угоду про асоціацію та запустити зону для вільної торгівлі і всеосяжної свободи руху – товарів та капіталів.



Наголошую, що коли я був обраний президентом у 2014 році, існувала законодавча заборона представнику будь-якої країни НАТО відвідувати Міністерство оборони та Генеральний штаб. Російським агентам ФСБ – ласкаво просимо. НАТО – заборонено. Економічна блокада, яку нам влаштувала Росія в 2011, 2012, 2013 роках, пам'ятаєте? Український цукор і український метал, труби та продукція машинобудівного плану, спирт та харчові продукти, українське ВСЕ було заборонено до постачання в РФ. Це що таке? Нам загрожувало економічне задушення. Бо разом з агресією, країна, яка отримала більше третини українського експорту, раптом закрила свої ринки. Для чого? Щоб було безробіття, дефолт, щоб не працював бюджет і щоб зробити, щоб вибух народного протесту зруйнував усі результати Революції Гідності.



Що зробили ми? Вийшли на європейський ринок, що дало нашому експорту та усій нашій економіці абсолютно нові можливості. Як каже Хун Енгарель, представник ЄС: у 2012 році ми мали 25% від усього ВВП ЄС. Зараз ми стрімко наближаємося до 50%, зараз десь біля 43%. І ніхто нам вже туди доступ не закриє, ми навчилися працювати і по іншій якості, і по інших вимогах європейського ринку, і з іншими інвестиціями... І я пишаюся тим, що ми зробили так, що ЄС став найбільшим партнером України і хочу наголосити, що великий внесок в це роблять саме волиняни. Наприклад, в Рожищенському районі експорт січня 2018 року становив 40 мільйонів 200 тисяч американських доларів. І це на 31% більше за рік, для порівняння з минулим роком. І хочу наголосити, що майже 70% цього експорту було відправлено куди? В яку країну ЄС? Ресурс для зміцнення оборони, для зростання економіки і це зростання ми зараз відновили.



Ми розраховуємо, що в межах 3,4% буде зростання ВВП за 2018 рік. Це максимальний показник за 7 років. Під час війни. Зробіть хтось краще. Інфляція знизилась до 9,8%. Під час війни. Це найнижчий показник за 5 років. Валютні резерви зросли до 21 мільярда доларів, перевищивши показник довоєнного 2012 року. Під час війни. Це п'ятирічний максимум. Зросли гривневі депозити населення. Люди почали нарешті довіряти знову українським банкам. Відновлення економічного зростання роблять Україну інвестиційно привабливою для інвесторів та європейських компаній. В 2012-2013 роках ми мали 153 місце, 153. Біля Сомалі, щодо рейтингу бізнесу. Сьогодні – 71, випереджаючи низку європейських країн. І це ще не ті результати дій, які мене задовольняють. А для стимулювання інвестицій ми опрацьовуємо дуже широке коло завдань. Це і розбудова судової системи, спрощення системи регуляторної, спрощення системи дозволійного будівництва, масштабна програма децентралізації, і ми говорили про це з шановним паном головою, що на сьогодні децентралізації дала реальні можливості громадам. Масштабна програма децентралізації відкрила величезні можливості для простого наведення порядку на територіях громад: в містах, селах.



Хочу наголосити, що за лише за 2018 рік доходи місцевих бюджетів склали 234 мільярди гривень. А враховуючи субвенції та субсидії, сьогодні в бюджеті доля місцевих бюджетів складає 52%. Ну коли таке було? Наголошую, це під час війни. І також можу наголосити, що Волинь – перший кандидат щодо створення і розвитку інфраструктури ОТГ. Я вітаю Волинь. Це дає можливості громадам впливати, бо від громад залежить – чи школу будувати, чи садок ремонтувати, чи освітлення зробити, чи дороги. Дороги національного значення фінансують за новим міжнародним фондом. Все дуже просто – в 2014 році – 10 мільярдів гривень, в 2015 – 20, в 2016 – 30, в 2017 – 40, в 2018 – 50. Під час війни. Сьогодні українці помітили, що під час війни, виявляється, можна будувати дороги. А це є розвиток громад, які розташовані вздовж доріг. Це є акциз, це є податки крамниць, кафе, ресторанів, вздовж дороги. Волинська область внаслідок інфраструктури ОТГ отримала 183 мільйона гривень.



Крім будівництва доріг, крім освітлення, ще є об'єкти водопостачання, тепломереж, заклади культури, освіти, адміністративні будівлі, придбання техніки тощо. Працює програма енергоефективності. В 2017 році Україна спожила 14 мільярдів кубів імпортного газу. До цього споживала і 22, і 30. 14 – це вже реальна робота, яка була проведена. В 2018 – 10. Моя мета за наступні 5 років зробити Україну енергонезалежну. Ми маємо свої потреби задовільняти самі. Треба припинити, щоб хтось крав цей газ, а потім списували на державний кошт. Людей, народ ми підтримуємо субсидіями. Але субсидіями не так, що нашим же салом по нашим губам. Що десь вони через рахунок пройшли і десь вони пішли. Який вплив громадянина на енергоефективність і скорочення енергоспоживання?



Ми зібралися і проговорили з Урядом, інвестиційним фондом, центром соціального захисту... Якщо людина буде сплачувати комунальні послуги – дайте їм це живими грошима. Віддайте. Зараз, вже. Якщо людина менше спожила – вона залишить собі в кишені. Без будь-якої бюрократичної тяганин. Наголошую вам, я прийшов до цього висновку не лише тому, що хочу захистити людей, а тому що там, де люди без субсидій, платять живими грошима, на квадратний метр вони споживають вдвічі менше газу. А кому діставався цей газ? Олігархам. А де мають бути гроші, які держава і платники податків виділяють? В людей. І я переконую, що ми зробимо це вже зараз. Це буде потужна мотивація. Це одна із частин, одна із можливість громад визначати, які питання будуть пріоритетними, гроші потрібні в першу чергу на пріоритетні питання, і я дуже радію тому, що велику частину цих коштів акумулюють саме в ОТГ, де йде покращення умов життя.



І ще одна дуже важлива річ, це інклюзивно-ресурсні центри для дітей з особливими потребами. Згадайте, ще 4 роки тому слова "інклюзія" ніхто не знав. В мене як Марина почала цим займатися, я встаю з цією "інклюзією", лягаю з цією "інклюзією", але ж ви подивіться. Сотні тисяч дітей з особливими потребами повернулися до нормального життя і це правда. А мільйони їх батьків відчули справжнє, європейське ставлення до цих проблем. І це не лише безбар'єрність. Це можливість для дітей відвідувати звичайні школи. І переконаний, що це не просто витрати, а інвестиції членів громад в майбутнє своїх дітей. В своє майбутнє. І в майбутнє краю. І ми довели в найважчих умовах російської агресії, що ми здатні рухатися вперед. Бо і інклюзія, і місцеве самоврядування, і децентралізація, і енергозбереження – це є європейський напрямок. І тому зараз ми, українці, цікаві для співпраці з Європою. Цікаві до інтеграції до європейської світової економіки.



І я дуже дякую, що Верховна Рада підтримала звернення українського президента щодо змін до Конституції і закріплення в українській Конституції вимоги, зобов'язання для всіх його ланок – президента, прем'єра, Уряду, парламенту робити все можливе для забезпечення вступу України до ЄС та НАТО. Закріплення цього курсу, як незворотнього. І ніхто більше не має можливості затягнути нас назад, в російську імперію чи щось подібне, нове. Дякую парламенту, що підтримав це двічі, конституційно і більшістю, спрямував в конституційний суд першого читання, і дуже сподіваюсь, що на початку лютого парламент продовжить цю надзвичайно важливу місію і ці зміни до Конституції будуть остаточно прийняті.



Я хотів би підкреслити, що це не є декларацією, як дехто каже про Томос, і зміни до Констутиції. Це не є піар. Це дуже важливе політичне рішення української влади та українського народу. Це демонстрація нашої з вами єдності і політики всередині і назовні країни. І ми знаємо, що треба робити. Досягнення миру, підвищення соціальних стандартів та економіки – в найближчий час це є абсолютно реально. Вступ до ЄС та НАТО в осяжній перспективі також є реальним. І таким я бачу майбутнє України, таким його бачать абсолютна більшість українців, але цю більшість треба об'єднати. До цієї більшості обов'язково треба донести правду, через щільну завісу російських фейків, російської інформаційної війни, демагогії деяких доморощених популістів.



Ми з вами не можемо дозволити, щоб результат виборів повернув нас назад з обраного шляху. Знецінив усе, що зроблено ціною таких великих зусиль і таких великих жертв. Жертв нашого народу.



Нам з вами доведеться прийняти цей виклик, в дуже непростих умовах. Але якщо ми змогли в умовах війни провести визнані усім світом президентські вибори 2014 року, всі пам'ятають, дуже дякую вам за них. Я переконаний, що у нас вийде провести їх і у 2019 році. І я переконаний, що ми з вами не допустимо, щоб нас повернули назад з обраного шляху. Наша з вами робота буде продовжена і дасть для кожного громадянина України результат. Який результат? НАТО – це про безпеку кожного громадянина. Це не лише захист суверенітету і територіальної цілісності і незалежності нашої держави, не лише захист кожного клаптику української землі і на фронті, а й безпека всередині держави. Щоб людина, коли виходить на вулицю, відчувала себе безпечно. І ЄС – а про що він? А про рівень життя. Про те, щоб зростав рівень життя. І проведення реформ, і зростання економіки дає всі підстави для того, щоб ми усі рішуче рухались вперед і захистили вільне життя українців»



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках свого візиту на Волині Президент Українивідвідав Ківерці.Нагадаємо,разом з Почесним Патріархом ПЦУприбули до Луцька у вівторок, 15 січня. Вонита показали Томос про автокефалію волинянам.Згодом Президент відвідав Ківерці таЗустріч з ківерчанами відбулась у місцевому будинку культури.Глава держави почав співати Гімн України, який підхопили усі присутні.«Слава Україні!», – розпочав Президент.Текст промови подаємо без змін:

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