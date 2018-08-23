Нагородили волинських медиків-військовослужбовців
Сьогодні, 17:20
Громадська організація «Волинська асоціація інвалідів АТО» вручила грамоти медикам, які рятували життя під час війни на Сході України.
Нагородження відбулося у понеділок, 14 січня, у Луцькому військовому гарнізонному шпиталі.
За дорученням голови правління ГО «Волинська асоціації інвалідів АТО, члени громадської організації відвідали луцький військовий госпіталь та вручили відзнаки і грамоти військовослужбовцям-медикам, які неодноразово побували на передовій на Сході України і врятували не одне людське життя.
Іменні відзнаки та грамоти за вірність народу України, військової присяги, патріотизм, відвагу, професіоналізм, проявлені в зоні операцій об’єднаних сил на сході України та з нагоди різдвяних свят отримали: капітан Сас Вадим, лейтенант Таїсія Криворучко, капітан Василь Шпілька, капітан Дмитро Земба та підполковник Андрій Кострубський.
З промовою виступила член організації Ірина Куцик, яка зазначила, що українці пишаються своїми захисниками.
«На долю нашої країни та народу випало тяжке випробування – війна, але у той же час саме сьогодні ми усвідомлюємо, що тільки в єдності наша сила. Саме сьогодні ми переконуємося, що у нас справжня українська армія. Сьогодні ми хочемо привітати тих, у чиїх серцях живуть ідеали честі та свободи, тих, хто гідно захищає від ворога Батьківщину і кожного з нас», – зауважила Ірина Куцик.
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Нагородження відбулося у понеділок, 14 січня, у Луцькому військовому гарнізонному шпиталі.
За дорученням голови правління ГО «Волинська асоціації інвалідів АТО, члени громадської організації відвідали луцький військовий госпіталь та вручили відзнаки і грамоти військовослужбовцям-медикам, які неодноразово побували на передовій на Сході України і врятували не одне людське життя.
Іменні відзнаки та грамоти за вірність народу України, військової присяги, патріотизм, відвагу, професіоналізм, проявлені в зоні операцій об’єднаних сил на сході України та з нагоди різдвяних свят отримали: капітан Сас Вадим, лейтенант Таїсія Криворучко, капітан Василь Шпілька, капітан Дмитро Земба та підполковник Андрій Кострубський.
З промовою виступила член організації Ірина Куцик, яка зазначила, що українці пишаються своїми захисниками.
«На долю нашої країни та народу випало тяжке випробування – війна, але у той же час саме сьогодні ми усвідомлюємо, що тільки в єдності наша сила. Саме сьогодні ми переконуємося, що у нас справжня українська армія. Сьогодні ми хочемо привітати тих, у чиїх серцях живуть ідеали честі та свободи, тих, хто гідно захищає від ворога Батьківщину і кожного з нас», – зауважила Ірина Куцик.
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