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Нагородили волинських медиків-військовослужбовців

Нагородили волинських медиків-військовослужбовців
Громадська організація «Волинська асоціація інвалідів АТО» вручила грамоти медикам, які рятували життя під час війни на Сході України.

Нагородження відбулося у понеділок, 14 січня, у Луцькому військовому гарнізонному шпиталі.

За дорученням голови правління ГО «Волинська асоціації інвалідів АТО, члени громадської організації відвідали луцький військовий госпіталь та вручили відзнаки і грамоти військовослужбовцям-медикам, які неодноразово побували на передовій на Сході України і врятували не одне людське життя.

Іменні відзнаки та грамоти за вірність народу України, військової присяги, патріотизм, відвагу, професіоналізм, проявлені в зоні операцій об’єднаних сил на сході України та з нагоди різдвяних свят отримали: капітан Сас Вадим, лейтенант Таїсія Криворучко, капітан Василь Шпілька, капітан Дмитро Земба та підполковник Андрій Кострубський.

З промовою виступила член організації Ірина Куцик, яка зазначила, що українці пишаються своїми захисниками.

«На долю нашої країни та народу випало тяжке випробування – війна, але у той же час саме сьогодні ми усвідомлюємо, що тільки в єдності наша сила. Саме сьогодні ми переконуємося, що у нас справжня українська армія. Сьогодні ми хочемо привітати тих, у чиїх серцях живуть ідеали честі та свободи, тих, хто гідно захищає від ворога Батьківщину і кожного з нас», – зауважила Ірина Куцик.

Нагородили волинських медиків-військовослужбовців
Нагородили волинських медиків-військовослужбовців



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Теги: медики, війна, нагороди, АТО, ООС
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