Нагородили волинських медиків-військовослужбовців

Громадська організація «Волинська асоціація інвалідів АТО» вручила грамоти медикам, які рятували життя під час війни на Сході України.Нагородження відбулося у понеділок, 14 січня, у Луцькому військовому гарнізонному шпиталі.За дорученням голови правління ГО «Волинська асоціації інвалідів АТО, члени громадської організації відвідали луцький військовий госпіталь та вручили відзнаки і грамоти військовослужбовцям-медикам, які неодноразово побували на передовій на Сході України і врятували не одне людське життя.Іменні відзнаки та грамоти за вірність народу України, військової присяги, патріотизм, відвагу, професіоналізм, проявлені в зоні операцій об’єднаних сил на сході України та з нагоди різдвяних свят отримали: капітан, лейтенант, капітан, капітанта підполковникЗ промовою виступила член організації, яка зазначила, що українці пишаються своїми захисниками.«На долю нашої країни та народу випало тяжке випробування – війна, але у той же час саме сьогодні ми усвідомлюємо, що тільки в єдності наша сила. Саме сьогодні ми переконуємося, що у нас справжня українська армія. Сьогодні ми хочемо привітати тих, у чиїх серцях живуть ідеали честі та свободи, тих, хто гідно захищає від ворога Батьківщину і кожного з нас», – зауважила Ірина Куцик.